-KURTULMUŞ: KÖY KÖY DOLAŞARAK HAS PARTİ'Yİ ANLATACAĞIZ ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı (HAS Parti) Numan Kurtulmuş, kongrenin bir seçim startı anlamına geldiğini belirterek, ''Bundan sonra köy köy, fabrika fabrika, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşarak HAS Parti'yi, halkın sesini anlatacağız'' dedi. Kurtulmuş, kongre sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı. Partisinin kağıt üzerinde kurulmuş bir parti olmadığını belirten Kurtulmuş, çok kısa zamanda seçime girecek şekilde örgütlenen bir parti durumuna geldiklerini söyledi. Kongrenin bir seçim startı anlamına geldiğini de vurgulayan Kurtulmuş, ''(Vira Bismillah) demenin zamanı geldi. Bundan sonra köy köy, fabrika fabrika, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşarak HAS Parti'yi, halkın sesini anlatacağız'' dedi. Partisindeki herkesin farklı kişisel tecrübeleri, farklı siyasi geçmişlerinin olduğuna değinen Kurtulmuş, partisinde bunların hepsinin bir bütün haline geleceğini söyledi. Kongrenin Türkiye ve insanlık için hayırlı olması dileğinde bulunan Kurtulmuş, partisinin yeryüzünde yeni bir sesi, yeni bir soluğu arayan, 'Bir kurtuluş sesi yok mu?' diye bekleyen geniş kitlelerin sesine tercüman olacaklarını kaydetti. Kurtulmuş, daha sonra eşi Sevgi Kurtulmuş ile tebrikleri kabul etti. Partililerle fotoğraf çektiren Kurtulmuş ve eşi daha sonra salondan ayrıldı. Divan Başkanı Teoman Rıza Güneri ise genel başkanlık seçimi ile Genel İdare Kurulu asil ve yedek, Yüksek Disiplin Kurul asil ve yedek ile Danışma Meclisi üyelikleri seçimlerinin tamamlandığını bildirdi. -ÖZGEÇMİŞİ- Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 1959'da Ünye'de doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesindeki eğitimin ardından 1982'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlayan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesi'nde doktora tezini hazırladı ve misafir öğretim üyeliği yaptı. 1994'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent unvanı alan Kurtulmuş, fakültede uzun yıllar Sosyal Siyaset, Çalışma Ekonomisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri verdi. 1998'de siyasete giren Numan Kurtulmuş, Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Daha sonra Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüten Kurtulmuş, 2004'te profesör oldu. Kurtulmuş, 2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. Bu sene yeniden genel başkanlığa seçilen Kurtulmuş, kongrenin ardından yaşanan tartışmalar sonrası 1 Ekim 2010'da Saadet Partisi'nden ayrıldı. 1 Kasımda ise Halkın Sesi Partisini kuran Kurtulmuş evli ve üç çocuk babası.