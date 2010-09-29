Kurtulmuş kongreye katılmıyor

T24

Numan Kurtulmuş, Cuma günü 10.30'da düzenleyeceği basın toplantısında yol haritasını açıklayacak.Çağrı heyetinin Ekim ayında yapmayı planladığı olağanüstü kongreye katılmayacaklarını açıklaması beklenen Kurtulmuş'un kurmaylarıyla yaptığı istişareler sonucu yeni parti kurma kararını da kamuoyuna duyurması bekleniyor.Bu arada Saadet Partisi Başkanlık Divanı devam ederken partiye Erbakan'ın en yakın isimlerinden Çağrı Heyeti Başkanı Mustafa Kamalak geldi.Genel Sekreter Kazım Aslan'la görüşen Kamalak, "Uzlaşılamayacak bir şey yok. Milli görüş ağacından bir yaprak kopmasını istemeyiz" dedi.