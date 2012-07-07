Kurtulmuş: Kimseden bir talebimiz yok

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin ilk açıklamayı bugün yaptı. Kurtulmuş, Konya'da yaptığı açıklamada "Bizim hiç kimseden ve hiçbir kurumdan hiçbir talebimiz olmamıştır" dedi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hiç kimseden ve hiçbir kurumdan hiçbir talebimiz olmamıştır. Hiçbir parti ve kurumun siyasi odağında olmayız. Son gündemdeki olaylarla Numan Kurtulmuş ve HAS Parti'yi irtibasızlaştırılma çalışmaları vardır. Buna kimsenin gücü yetmez" şeklinde konuştu.

HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş'un AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar geçtiğimiz haftadan bu yana gündemde. Konu ile ilgili son açıklama dün HAS İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu'ndan gelmişti.

Bekaroğlu dün yaptığı açıklamada "Herkes bize sorular sormaktadır; sözümüze ilgi duyan, Genel Başkanımızı ve partimizi ilgi takip eden milyonlarca insan doyurucu bir açıklama beklemektedir" ifadesini kullanmıştı.