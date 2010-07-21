-KURTULMUŞ: ''KAMPLAŞMA TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER'' ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Terör maalesef 1991 şartlarına geri dönme eğilimi taşımaktadır ve aynı zamanda siyaset olağanüstü derecede kutuplaşmasını sürdürüyor. Önümüzdeki referandum süreci asla ve asla bir partinin, hükümet partisinin güven oylaması şekline dönüştürülmemelidir. Bu anlamda 'Evetçiler' ya da 'Hayırcılar' şeklinde bir kamplaşma terör sürecinin ekmeğine yağ sürecektir'' dedi. Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki sendika üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. Kurtulmuş, Memur-Sen ile uzun yıllara dayanan bir ilişkileri olduğunu belirterek, bu çalışmaların süreceğini ifade etti. ''İnsanoğlunun en kutsal varlığı emeğidir'' diye konuşan Kurtulmuş, bunun korunması ve güçlendirilmesinin insanı esas alan siyasetlerinin de temeli olacağını belirtti. Kurtulmuş, ''değişmeden yenilenerek'' çıktıkları kongre sonrası siyasi çalışmalarını çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini, kongrede de büyük kitlelerle buluşma imkanı bulduklarını ve partisinin Türkiye siyasetinin tek alternatifi olduğunu gösterdiğini savundu. Partisinin hükümete bazen en sert muhalefeti yaptığını bazen de onun yıllarca önünde olabilecek politikalar ürettiğini anlatan Kurtulmuş, Gönüllü Birliktelik Projesi'nin bunlardan biri olduğunu belirtti. ''Bir yıldır gecikmiş olan bu demokratik açılım, bizim tezlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha ortaya koymuştur'' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin barış ve kardeşliği temin edecekse kendi projelerinden ciddi anlamda yararlanmak zorunda olduğunu bildirdi. Anayasa değişikliği konusuna da değinen ve ''Mevcut 29 maddelik değişiklik teklifi, bizim tekliflerimize göre 30 yıl geridedir, bir reform niteliği taşımamaktadır'' görüşünü dile getiren Kurtulmuş, ancak sonuç itibarıyla belli alanlarda bazı iyileştirmeleri ve millet egemenliğinin önünü açacak bazı maddeleri içerdiği için bu anayasa değişikliğine ''Evet'' diyeceklerini bildirdi. Kurtulmuş, ''12 Eylülde 'Evet', 13 Eylülde 'Hayır' diyeceğiz'' diye konuştu. -''EKMEĞİNE YAĞ SÜRECEKTİR''- Terör konusunun çok ciddi bir noktaya geldiğini anlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin tüm kesimlerinin bir araya gelerek konuyu masaya yatırması gerektiğini vurguladı. ''Terör, nihayetinde gelinen noktanın sadece sonuçlarıdır'' diye konuşan Kurtulmuş, bunun nedenlerini ortadan kaldıracak politikaların ortaya konulmasını istedi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin çok partili siyasi hayatındaki tecrübeleri şunu söylüyor; ne zaman terör ve siyasi kamplaşma, kutuplaşma ikisi yan yana gelirse, maalesef Türkiye'de çok ciddi şekilde bir olağanüstü dönem sürecine giriliyor. 27 Mayıs öncesinde, 12 Eylül öncesinde siyasi kamplaşma vardı ve bu süreçlerde anarşi, terör, o günün şartları içerisinde yüksek noktaya gelmişti. Şimdi 2010'da bizi endişeye sevk eden husus şu; terör maalesef 1991 şartlarına geri dönme eğilimi taşımaktadır ve aynı zamanda siyaset olağanüstü derecede kutuplaşmasını sürdürüyor. Önümüzdeki referandum süreci asla ve asla bir partinin, hükümet partisinin güven oylaması şekline dönüştürülmemelidir. Ne hükümet partisi böyle davranmalıdır ne de muhalefet partileri böyle davranmalıdır. Bu anlamda 'Evetçiler' ya da 'Hayırcılar' şeklinde bir kamplaşma terör sürecinin ekmeğine yağ sürecektir, uluslararası terör siyasetine de ciddi katkı sağlayacaktır.'' Kurtulmuş, anti-terör timleri konusunda acil karar verilmesini istedi ve terör karşıtı yapılanmanın çok iyi yetiştirilmiş birliklerden oluşmasının gerekliğine dikkati çekti. Numan Kurtulmuş, ''Ancak bu anti-terör gruplarının, timlerinin adı ne olursa olsun, adı çok önemli değil, mutlaka sivil otoritenin emrinde olması ve bu anlamda da denetlenebilir olması şarttır. Aksi takdirde kontrgerillanın, bir takım gladyoların, ya da bir takım karanlık odaların yeniden işbaşına geçmesi önlenemez'' dedi.