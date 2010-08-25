-KURTULMUŞ: İNTERNETTEN ÖLÜM TEHDİTLERİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen iftar yemeğinde çıkan olaylara ilişkin, ''Bu tür bir protestonun gerçekleştirileceği aşikardı. İnternet siteleri üzerinden günlerce hazırlıklar yapıldı. Açıkça tehditler, ölüm tehditleri, mesajlar internet üzerinden yapıldı. Bunlarla ilgili bilgilerin emniyet teşkilatında olduğunu biliyoruz'' dedi. Partili bazı iş adamlarınca Demetevler'deki Afitab Kültür Merkezinde verilen iftar yemeğine katılan Kurtulmuş, Saadet Partisinin bundan sonraki siyasal gelişmelerin yükselen yıldızı olacağını savunarak, özellikle referandum sonrasında yeni oluşacak siyasi tablo içinde partisinin çok ciddi bir yeri olacağını kaydetti. Partisinin yükselişe geçmesinden ciddi rahatsızlık duyanlar bulunduğunu savunan Kurtulmuş, ''Bu olayların çok tesadüf olmadığına dikkati çekmek istiyorum. Bu tür çok açık provokasyonların arkasında neler olduğunu araştırmak da emniyetin vazifesi'' diye konuştu. Olayları kimin gerçekleştirdiğine dair bir tahmininin olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, ''Ben bir şey söylemem'' dedi. ''PKK ile diyalog'' iddialarının sorulması üzerine ise Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Bu iddiaların doğru olup olmadığını, ne oldu, ne konuşuldu, konuşuldu mu, bu tür görüşmeler oldu mu? Bunu bilmiyoruz. Ama doğrudan ya da dolaylı bu tür görüşmelerin olması Türkiye'de geniş kamuoyunu fevkalade ciddi şekilde rahatsızlık verir. Yapılması gereken ise şudur, Türkiye'de demokratik süreç içerisinde bütün milletin fikirlerinin parlamentoda temsil edilmesini sağlamak ve parlamentoda temsil edilen partiler vasıtasıyla herkesin görüşlerini çok açık biçimde ortaya koyması lazım.'' Referandumda hangi sonuç çıkarsa çıksın herkesin bu sonuca saygı göstermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: ''Biz bu konudaki görüşlerini en net ifade eden partiyiz. Bu değişiklik paketi tam manasıyla Türkiye'de hukuki ve siyasi reform sürecinin ilk adımını teşkil edecek büyük bir adım değildir. Çok ileri bir adım değildir. Ancak taşıdığı maddeler Türkiye'nin mevcut anayasasından daha ilerde, daha demokratik adımlar içerdiği için bu pakete evet diyeceğimizi söyledik. Milletle beraber yeni anayasayı yapana kadar şimdilik 'evet' diyoruz.''