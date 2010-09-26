-KURTULMUŞ İLE KUTAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile eski Genel Başkanı Recai Kutan, partinin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Musa Güldibi ile Esra Gün'ün nikah şahitliğini yaptı. Antares Alışveriş Merkezi'nde bulunan özel salondaki törende, gelin ve damadın şahitliklerini Kurtulmuş ve Kutan yaparken, nikahı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin kıydı. Çetin, evlilik cüzdanını çifte vermesi için Kurtulmuş'a uzattı. Kurtulmuş ise cüzdanı çifte sunması için Kutan'a verdi. Kurtulmuş, ''çiftin, birbirlerine sevgi ve saygılarının sürekli artmasını'' dileyerek, ''Allah mesut, bahtiyar etsin'' dedi. Damat Musa Güldibi ile beraber çalıştıklarını, Güldibi'nin efendiliği, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle örnek bir insan olduğunu belirten Kurtulmuş, ''Esra kardeşimi tanımıyorum ama Esra kardeşim de eminim öyledir'' dedi. Kutan ise Hz. Muhammed'in ''Nikah benim sünnetimdir. Kim ki nikaha karşı çıkarsa, bizden değildir'' dediğini kaydederek, ''çiftin mesut ve bahtiyar olmasını'' diledi. Kendisinin de Musa Güldibi ile çalıştığını bildiren Kutan, ''Gayet zevkli bir çalışma dönemimiz oldu. Genel Başkanımızın söylediği, tarif ettiği Musa üzerine ilave bir şey söyleyecek değilim. Bu evliliğin hayırlı olmasını, bu evlilikten salih ve saliha evlatlar meydana gelmesini niyaz ediyorum'' dedi. Kutan, evlilik cüzdanını da ''ayrım yapmamak'' için çiftlere aynı anda verdi.