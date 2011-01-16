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Politika

Kurtulmuş: İçki içenleri aşağılamak tasvip edilemez

Numan Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan’ı, alkol içenlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

16 Ocak 2011 02:00

T24 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, imam hatipten arkadaşı olan Başbakan Erdoğan’ı, alkol içenlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle sert bir dille eleştirdi. “Başbakan’ın çok yüksek perdeden, alkol içenlerin hepsini neredeyse aşağılayan üslupla söylediği sözleri tasvip etmek mümkün değil” diyen Kurtulmuş, Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden kıyamet koparmanın da anlamsız olduğunu söyledi.


Erdoğan alkol içenleri aşağıladı

HAS Parti Adana Teşkilatı tarafından Mavi Sürmeli Otel’inde gerçekleştirilen kahvaltının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Türkiye’de uyuşturucu ve alkole başlama yaşı 12-13’e kadar inmiştir. Bir hükümetin, toplumu yönetenlerin vazifesi, özellikle gençleri bu tür kötü alışkanlıklardan koruyacak düzenlemeler yapmaktır. Bu çerçevede, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler aslında yerinde ve doğrudur. Ancak, özellikle dün Başbakan’ın çok yüksek perdeden, alkol içenlerin hepsini neredeyse aşağılayan üslupla söylediği sözleri tasvip etmek mümkün değil.

 
Muhteşem Yüzyıl sonuçta bir dizi

(Muhteşem Yüzyıl dizisi) Sonuçta bir dizidir. Bunun üzerinden kıyamet koparmayı, Türkiye’de siyasi tartışmalar yapmayı hiç anlamlı bulmuyorum. RTÜK’ün vazifesi, yasaların kendisine verdiği yetkileri kullanarak uyarılarını yapmaktır. Yoksa bir dizi üzerinden siyasi tartışma yapmak, herhalde uygun bir mesele değildir. Herkes bu memlekette istediği diziyi çeker, yapar ama ne dizi yapanların, ne de bir kısım insanların bunu siyasi tartışma alanına çekmesi doğru değildir.”

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