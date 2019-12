-KURTULMUŞ: HER AĞACA BİR KİŞİYİ ZİNCİRLEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Kanal İstanbul Projesi''ni, kesilecek her ağaca bir kişiyi zincirleyerek engelleyeceklerini söyledi. Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Ulus'taki Saraçlar Çarşısı ile Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnafın ikram ettiği çay ve simidi geri çevirmeyen Kurtulmuş, alıveriş yapan vatandaşlara karanfil dağıttı. Mehmet Ali Durgut'un sahibi olduğu iş yerinde bir süre oturan Kurtulmuş, Ulus'un bir zamanlar Anadolu'nun kalbi olduğunu belirterek, ''Buradaki esnafın çocukları okudu, yükseldi, bürokrat oldular. Bu Türkiye'nin gelişimini de gösteriyor'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kanal İstanbul Projesi''ni, kesilecek her ağaca bir kişiyi zincirleyerek engelleyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, daha sonra meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. 10 yıldır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının olumsuz etkilerini en çok esnafın hissettiğini ileri süren Kurtulmuş, ''Esnafı yok etme pahasına koskoca alışveriş merkezlerini şehrin içine yapıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bu rezalete son vereceğiz. Alışveriş merkezlerini şehrin dışına çıkartacağız'' dedi. Esnafın vergi yükünü azaltacaklarını kaydeden Kurtulmuş, ''Türkiye kalkınıyor, ama bu para halkın cebinde değil. Bu oyunu HAS Parti bozacak. Türkiye'de adaletin, medeniyetin güneşi yeniden doğacak'' diye konuştu. Kurtulmuş, konuşmasının ardından seçim otobüsüyle Ulus'ta dolaşarak, vatandaşları selamladı.