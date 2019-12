-KURTULMUŞ: HEP RÜZGARA KARŞI DİRENDİ İSTANBUL(A.A) - 27.02.2011 - Halkın Sesi Partisi (HAS) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, 1969'da Milli Nizam Partisinin kuruluşundan bugüne, yaptığı siyasi çalışmalarında hep rüzgara karşı direndiğini, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir yere gelmiş olan siyasi bir şahsiyet olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir devlet adamını, büyük bir siyasi lideri bugün kaybettiklerini belirtti. Necmettin Erbakan ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ve Türkiye siyasetine örnek olmuş önemli bir şahsiyet olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: ''Aşağı yukarı 1969'dan, Milli Nizam Partisinin kuruluşundan bu yana yaptığı siyasi çalışmalarında, hep rüzgara karşı direnmiş, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir yere gelmiş olan siyasi bir şahsiyetti. Türkiye'de milletin ve ülkenin kalkınması, milletin refahı ve huzurunun sağlanması, Türkiye'nin İslam dünyası, coğrafyası ile ilişkilerin artırılması bakımından, denebilir ki bir çok çığır açıcı hareketin de öncüsü olmuştur. Ayrıca Türkiye'de kitlelerle devletin arasındaki sürtüşmeleri mümkün olduğunca azaltacak bir çok çalışmanın da içerisinde oldu. Örneğin en son 28 Şubat sürecinde iktidara gelmiş bir başbakan olmasına rağmen, bir takım oyunlarla iktidardan indirilmesine ve o zamanki partisi Refah Partisinin büyük oy almış olmasına rağmen kapatılmış olmasına gösterdiği serin kanlı devlet adamı tavrı, her halde Türkiye siyasi hayatında yerini almıştır. Bütün bunlarla birlikte sayın Erbakan'ın Türk siyasetine kattıkları her halde bundan sonra da siyasi analizciler tarafından gerçekten dikkatle incelenecek bir husustur.'' Ciddi bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Kurtulmuş, ''Erbakan Hoca, bizim için sadece siyasi olarak bir zamanlar birlikte çalıştığımız bir şahsiyet değil, rahmetli babamın da üniversite yıllarından arkadaşı ve yakın aile dostumuz olan bir büyüğümüzdü'' dedi. -''BU HAFTA BÜTÜN SİYASİ ÇALIŞMALARI İPTAL ETTİK''- Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı evinde ziyaret edip taziyede bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: ''Şimdi Ankara'da, Erbakan Hocamızın ailesine ziyarette bulunacağız, baş sağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Bu çerçevede de inşallah kendisine yakışır bir cenaze töreni ile bu millet son vazifesini yerine getirecektir. Cenaze törenine HAS Partinin tüm teşkilatları katılacaklardır. Ayrıca biz bu hafta içerisindeki bütün çalışmalarımızı iptal ettik. Cenaze töreni dolayısıyla partimiz, cenazenin içerisinde olacak, katılacak. 'Allah rahmet eylesin, Allah yerini, makamını cennet etsin' diye dua ediyoruz.'' -'' HAYAT SADECE POLİTİKADAN İBARET DEĞİLDİR''- HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, bir gazetecinin ''Bundan sonra Milli Görüş bayrağını kim devralacak?'' şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ''Bunlar bugün konuşulacak sözler değildir. Ben, partiden ayrılış sürecinde de sık sık dile getirdiğim bir sözü tekrar söylemek istiyorum. Hayat sadece politikadan ibaret değildir. Hayatın insani boyutları vardır. Bugün fevkalade derin üzüntülerle dolu olunan bir insani durum ile karşı karşıyayız. Politik analizler, sözler, bunlar sonra söylenir. Bugün söylenecek olan rahmetli Erbakan Hocamızın anısına saygı ile sahip çıkmak ve cenaze töreninde üzerimize düşen son vazifemizi yerine getirmektir. Politik tartışmaların asla yeri ve zamanı değildir.''