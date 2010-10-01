-KURTULMUŞ GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, sırça saraylarda oturup, ahkam kesmediğini, Anadoluyu karış karış dolaştığını, yılların emeğini elinin tersiyle bir kenara bıraktığını ifade ederek, ''Genel başkanlıktan ve Saadet Partisi'nden ayrılıyorum. Ne kendi başımı öne eğdirecek ne de bu camianın başını öne eğdirecek bir iş yapmadım. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek çatışmaya izin vermeyeceğiz'' dedi. Kurtulmuş, 11 Temmuzda olağanüstü kongreyle başlayan ve mahkemenin vermiş olduğu kararla devam eden sürece ilişkin yeni yol haritasını Genel Merkez önünde açıkladı. ''Başbakan Numan, Durma ilerle millet seninle, Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla karşılanan Kurtulmuş'a, partililer tezahüratta bulundu. Kurtulmuş, bu süreçte sabırla kararı bekleyen Saadet Partisi teşkilatlarına, bu süreci kendileriyle paylaşan basın mensuplarına ve kendisini destekleyenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Kongreden bu yana gerek medyada gerekse Türkiye kamuoyunda gösterilen ilginin, siyasi hareketlerinin geliştiğinin en açık kanıtı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sürece ilişkin açıklamayı bugüne kadar yapmamalarının üç nedeni olduğunu söyledi. Bunlardan birincisinin kongre salonunda başlayan gerginliklerin daha fazla büyümesini istemedikleri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Herkesin aklı selimle düşünmesini istedik. Aramızdaki gönül bağımız, masamıza tabak çanak atıldığında kopmuştu. Ancak kayyum atanması bardağı taşıran son damla olmuştur. 'Kan içtik kızılcık şerbeti içtik' dedik. Bir diğer nedende referandum süreciydi. 'Evet' oylarının azalmaması için açıklamamızı bugüne kadar tehir ettik. Bir diğer neden ise bu kararı sadece benim verecek olmamamdır. Çok geniş anlamda istişarelerimizi yaptığımız için bugüne kaldı.'' -''YAPILANLARI MİLLETE HAVALE EDİYORUZ'' Kurtulmuş, kongreyi kaybetmediklerini, kongreyi kazandıkları için bunların başlarına geldiğini ileri süren Kurtulmuş, kongre sonrasında sistematik bir komplonun başladığını kaydetti. Kongre akşamında imza toplanmaya başlandığını, gazete ve televizyon üzerinden kendisine ve arkadaşlarına saldırılar gerçekleştiğini ifade eden Kurtulmuş, yapılanları millete ve tarihe havale ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, son ''kayyum'' davasının Türkiye siyaseti üzerinde büyük bir etki yaptığını belirterek, ''Bu dava Türkiye siyasetine nasıl olağan dışı yollardan müdahale edilebildiğinin çok açık kanıtıdır. Bu artık Saadet Partisi ve Numan Kurtulmuş'un değil tüm Türkiye siyasetinin meselesidir'' dedi. ''Kayyum davası''nın nasıl hukuk dışı yönlerle siyasete müdahale edildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her şey milletin gözü önünde oldu. Bizi boğmaya hiç kimsenin, hiçbir odağın gücü yetmeyecektir. Başarısız olduğumuz için değil, partimizi yeniden milletin yıldızı haline getirdiğimiz için cezalandırılıyoruz. Siyasete yeni bir tarz getirdiğimiz için bunlar yapılıyor. Bizim sıkılacak, utanılacak, saklayacak hiçbir sözümüz yoktur. Meselenin aslı milletle bütünleşen bir siyasi hareketin doğuşunu engellemektir, bu yürüyüşümü engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Küresel statüko ve onun yerli temsilcilerinin verdiği mesajı anlıyor aynen sahiplerine iade ediyoruz. Biz, siyaseti yüksek idealler uğruna yapıyoruz ve bu ideallerden sapmayacağız'' -''SIRÇA SARAYLARDA OTURUP AHKAM KESMİYORUZ'' Kurtulmuş, aldıkları kararı açıklamanın kendileri için zor olduğunu belirterek, ancak mevcut şartlarla Saadet Partisi çatısı altında siyaset yapma imkanlarının bulunmadığını açıkladı. Kurtulmuş, siyaseti asla yakın hedefler uğruna değil, yüksek idealler uğruna yaptıklarını ve bu hedeflerden asla sapmayacaklarını kaydetti. Zor bir karar açıkladığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sırça saraylarda oturup, ahkam kesmedik. Anadoluyu karış karış dolaştık. Kaç yıllık emeğimizi elimizin tersiyle kenara bırakıyoruz. Daha fazla çatışmaya, kavgaya, yeni Kerbelaların olmaması ve yeni çatışmaların yaşanmaması için Genel Kurul'a katılmıyorum. Genel başkanlıktan ve Saadet Partisi'nden ayrılıyorum. Ne kendi başımı öne eğdirecek ne de bu camianın başını öne eğdirecek bir iş yapmadım. Öz evladının onulmaz yaralar almasını istemeyen bir anne hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek çatışmaya izin vermeyeceğiz. Biz, son ana kadar uzlaşma arayışı içerisinde olduk. Bu ayrılık, yeni siyasetin ilk adımıdır hayırlı olsun. Bu ayrılık veda konuşması değil yeni bir başlangıcın ilk adımıdır, güzel günler olacak.'' Kurtulmuş, artık yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek, izleyecekleri yeni yol haritasını açıkladı. ''İhtirası olanlar böler, iddiası olanlar birleştirir'' felsefesiyle çalıştıklarını vurgulayan Kurtulmuş, kuracakları yeni partiye herkesi davet etti. Millete uzatacakları elin kirli olmayacağını, millete yalan söylemeyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, ülkedeki mağdurların sözcüsü olacaklarını söyledi. Siyasete yeni bir uslup getirdiklerini belirten kurtulmuş, siyasi rakiplerini düşman değil siyasi rakip olarak göreceklerini vurguladı. Siyasette 3 şeye dikkat edeceklerine işaret eden Kurtulmuş, ''Firavun, Karun ve belan'' olmayacaklarını söyledi. ''Dini siyasete alet etmeyeceğiz'' diyen Kurtulmuş, bundan sonra Anadolunun yollarına çıkacağını kaydetti. Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde Ankara'da bundan sonraki siyasi geleceklerinin genel çerçevesinin ne olacağını basın konferansıyla açıklayacaklarını ifade etti. BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR Numan kurtulmuş'a destek vermek üzere Türkiye'nin her yerinde çok sayıda partili, Saadet Partisi Genel Merkezine geldiler Kurtulmuş, partiye eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte saat 10.30 geldi. Partiye gelişinde burada bulunanlar tarafından, ''Başbakan Numan'', ''Durma ilerle millet seninle'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla karşılanan Kurtulmuş, partililer tarafından alkışlandı. Kurtulmuş'un basın açıklaması sırasında birçok kişi gözyaşlarını tutamazken, Numan kurtulmuş'un birara duygulandığı görüldü.