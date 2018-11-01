Kurtulmuş: EYT konusu kapandı, Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimde MHP'yle ittifak yapılmamasıyla ilgili, "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Pratikte sürdürülmesi zor olacaktı" dedi. Kurtulmuş, adaylığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yeşil ışık yaktığı Melih Gökçek'le ilgili ise "Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor" şeklinde değerlendirmesinde bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun kapandığını söyleyen Kurtulmuş, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifine ilişkin ise, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı progmanda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara gönderdiği genelgeyi "yerinde" bulduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde olmamasıyla ilgili ise "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor oldu" şeklinde konuştu.

"Sadakatli adaylar ile seçim yürüteceğiz"

"Millete hizmet edecek, sadakatli adaylar ile seçim yürüteceğiz" diyen Kurtulmuş, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Siyasetçiler üslupları ile halkın karşısına çıkar. Siyasetçi nasıl konuşuyorsa öyle bir insandır. Zaten dikkat etmemiz lazım. Biz partilerin siyasi kimliklerini ya da adayların şahsiyetlerini aşağılayan bir üslup içinde olmayız. Taban tabana zıt da olsan, bir insanla yarışırken üsluplu olmak lazım. Seçim strateji heyetimiz çalışıyor. Bir yandan aday, bir yandan seçim stratejisi ile uğraşıyoruz. Her bölgede, her ilçede farklı strateji olabilir. Hizmetin ötesine gönül belediyeciliği önemlidir"

"Erdoğan'ın karizmasına sığınan kişileri aday göstermeyeceğiz"

Kurtulmuş, partisinin yerel seçimlerde göstereceğini adayların özelliğiyle ilgili "Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli" açıklamasını yaptı.

"Melih Gökçek'in aday olmayacağı anlaşılıyor"

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de adaylığı için yeşil ışık yaktığı Melih Gökçek'le ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor."

"Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karar"

İstanbul adaylığı için ismi geçen Kurtulmuş, kendi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım olacağı iddiasıyla ilgili "Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz" dedi.

"MHP ile ittifak Meclis'te sürecek"

Temel meselelerde MHP ile ittifakın korunacağını söyleyen Kurtulmuş, "Bunu MHP'den de anlıyoruz. Yasama kararında böyle bir şey olmayabilir. AK Parti bir şey getirecek falanca karşı duracak, falanca yanında duracak diye bir şey yok. Muhalefetin destek verdiği durumlar da oldu. Siyasetin doğası böyledir. Parlamentoda işbirliği önemli. Yasama konusunda partilerle temasta olmakta fayda var. Parlamento umarım önümüzdeki dönemde böyle çalışır. Her yasa için özel çalışılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Af seçime kadar gündeme gelmez"

Kurtulmuş, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin seçime kadar gündeme gelmesinin zor olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün af konusunda çalıştığını ifade etti.

"Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil"

Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.

"Kaşıkçı'nın failleri neden açıklanmıyor?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan'a baskı yapılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Ceset nerede, neden dışarı çıkarılmadı? Çocuk mu kandırıyorlar. Faili neden açıklanmıyor? Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olabilmek bir Müslüman'a nasip olacak en büyük ünvan. Hac ve umre konusunda tereddütler başlarsa, en büyük zararı görürler" dedi.

Her ile anayasa

Kurtulmuş, ayrıca şunları söyledi:

"Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıkları yapıyoruz. Bir takım yüksek binalar, beton yığınları, daracık sokaklar, daracık şehirler olmaktan kurtarmalıyız. Moskova'ya gidince şunu gördüm."