-KURTULMUŞ: EKİM SONU PARTİNİN KURULUŞU TAMAMLANACAK İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ekim ayı sonu itibarıyla yeni partinin kuruluşunun tamamlanacağını bildirdi. Kurtulmuş, CNR Expo'da düzenlenen 13. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Fuarı'nı Gezdi. Fuardaki stantları MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ile gezen Kurtulmuş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Yeni partinin en kısa zamanda kuruluşunu sağlamak için bütün illerde müteşebbis heyetlere görevlerimizi veriyoruz. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla partinin genel merkezinin kuruluşu sağlanmış olacak'' diyen Kurtulmuş, daha önce birlikte siyasi mücadele yürüttükleri çok sayıda kişinin bu yolu kendileriyle birlikte yürümeye karar verdiğini söyledi. Kurtulmuş, daha önce başka siyasi partilerde olan veya hiç siyasete girmemiş çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ederek görev almak istediklerini kaydederek ''Beklediğimizden çok daha canlı bir şekilde partinin kuruluşunu tamamlayacağız'' dedi. Saadet Partisi'nden istifalarla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, şu ana kadar 53 il başkanı, 65'in üzerinde belediye başkanı ve 500'ü aşkın ilçe yönetiminin istifa ettiğini ve istifaların sürdüğünü bildirdi. -YENİ PARTİNİN İSMİ VE AMBLEMİ- Kurtulmuş, yeni kurulacak partinin isim ve ambleminin netleşmediğini ifade ederek ''30'a yakın isim var. Bu isimler arasında yoğunlaşıyoruz. Hem çok kısa olması hem anlamlı bir isim bulmak zor bir şey. Partiyi kurmaktan daha zor işin bu kısmı''diye konuştu.