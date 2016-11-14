Kurtulmuş: Derik saldırısının ana failleri yakalandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Mardin'de kayyum olarak Derik Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün öldürüldüğü saldırının ana faillerinin yakalandığını açıkladı.

Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili olarak 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kurtulmuş bu kişilerden 10'unun serbest bırakıldığını, diğerlerinin sorgularının ise sürdüğünü belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'dan bombanın kargoyla gönderilmesinden bombanın patlatılma anına kadar bütün bu süreçlerde kimlerin dahli olduysa bunlara aşağı yukarı ulaşılmıştır. Arkasında daha başka kimler varsa bunlara da ulaşılacak. Bu olay bütün detaylarıyla ortaya çıkarılarak, hesap sorulacaktır."

Derik İlçe Kaymakamlığı görevine kayyum olarak Temmuz ayında atanan Muhammed Fatih Safitürk, geçen hafta Perşembe günü kaymakamlık binasını hedef alan saldırının ardından yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İki polisin de yaralandığı saldırıyı PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen Sivil Savunma Birlikleri'nin (YPS) üstlenmişti.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi "köşeye sıkıştırmak" amacıyla "yanlı" bir rapor hazırlandığını söyledi.

Kurtulmuş, "Bu raporun içeriğini kabul etmediğimizi, bu raporun yazılmasındaki düşüncenin de çok dostane olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un "Türkiye'deki durumun devam etmesi halinde, Avrupa Birliği olarak ekonomik yaptırımlar dahil, bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacağız" sözlerini de değerlendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu.

"...Sayın Schulz'un açıkça tehditkar sözlerine de anlam vermek mümkün değil. Şimdiye kadar Türkiye, bu kadar çok terörle mücadelede nice badirelerden geçmişken bir kere Avrupa Birliği, çok yüksek perdeden, bu raporda ortaya koyduğu gibi, terörü lanetleyen bir cümle söylemiş midir?"