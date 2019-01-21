Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır (2)

KURTULMUŞ, TROYA HAZİNELERİ-ASIRLIK HASRET BELGESELİNİN GALASINA KATILDI

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çanakkale’de AK Parti merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından partisinin düzenlenen vefa yemeği ile \'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret\' belgeselinin galasına katıldı.

Bir otelde düzenlenen vefa yemeğine, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Vefa yemeğinde aday tanıtım toplantısının bir seçim kampanyasının en önemli startı olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, “Onun güzel verilmesi, onun görkemli olması kampanyanın da gidişatına son derece olumlu etkisi olur. Bugünkü toplantımızla birlikte kampanyayı başlatmış olduk. Böyle olumlu bir şekilde seyredecek. İnşallah birçok yerde şimdiye kadar almadığımız belediye başkanlıklarını da alacağız. İnşallah şehir merkezinde de Ayhan Gider beyle birlikte 15 yıldır burada gerçekleştiremediğimiz yarım bıraktığımız bir seçimi kazanmış olacağız.\" dedi.

Kurtulmuş yemeğin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, ÇTSO Kongre Fuar Merkezi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hazırlanan “Troya Hazineleri-Asırlık Hasret” belgeselinin galasına katıldı.

Gala’da, Troya’nın önemine değinen Kurtulmuş, “Bu Anadolu topraklarından biliyorsunuz 24 büyük medeniyet geçmiş. İrili ufaklı diğer şehir medeniyetlerini bir tarafa koyarak söylüyorum. Bunların ilki Troya’dır. En sonuncusu da Osmanlılardır. O büyük medeniyetlerin her birisinden büyük izler ortaya çıkmış. Ama maalesef bunları yeterince tanıtamıyoruz. Hatta bir adım öncesi yeterince tanımıyoruz. Troya’da böyle yerlerden birisiydi. Önemli bir hazinemiz. Önemli bir değerimiz. Bunun tanıtılması lazım. Bu Türkiye’nin tanıtılmasıydı. Troya’yı tanıtırken, 2018’de buna sahiplenmesi dolayısıyla da Çanakkale ilimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bu meseleye sahiplendi. Ancak, 2018 bitti, Troya defterini kapattık değil. Bu defteri yeni açıyoruz. Troya üzerinden Çanakkale’nin ve Türkiye’nin tanıtılmasına 2019’da da, 2020’de de inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından belgeselin gösterimine geçildi. Yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş\'ın yaptığı belgeselin senaryosu gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı. Belgeselde Schliemann\'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı. Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç Dr. Ali Sönmez ile Arkeolog Nezih Başgelen filmin danışmanları arasında yer aldı. Belgesel, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu. Heinrich Schliemann\'ın kazı notları ve hatıralarından alıntılarla oluşturulan senaryoda, Schliemann\'ın rotası, Çanakkale\'de araştırma yaptığı yerler, eserleri kaçırdığı Karanlık Liman dahil tüm gerçek mekanlar belgeselde görüntülendi.

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