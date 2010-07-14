-KURTULMUŞ DA OHAL'E KARŞI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün mutlaka hukuk kuralları içinde önlenmesi gerektiğini belirterek, ''Yani demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin temel kuralları çerçevesinde, terörist ile vatandaşı ayırt eden bir anlayışla terörün önlenmesi en temel ilkelerimizden biri olmalıdır'' dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Merkezine yaklaşık 1 saat süren bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, ziyaretin ardından teröre karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, terörün sadece sonuçları itibariyle değil öncelikli olarak gerekçeleri ortadan kaldırılarak ele alınması gerektiğini söyledi. Terörün önlenmesi bakımından, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözülmesinin öncelikli adımlar olarak görülmesini isteyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Terör mutlaka hukuk kuralları içinde önlenmelidir. Yani demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin temel kuralları çerçevesinde, terörist ile vatandaşı ayırt eden bir anlayışla terörün önlenmesi en temel ilkelerimizden biri olmalıdır. Terörün önlenmesi konusunda olağanüstü hal gibi olağan dışı bir yöntemi hiç kimse teklif etmemeli, bu konu gündeme getirilmemelidir. Olağanüstü halin teklif edilmesi demek, biz siyasetçiler olarak bu sorunu çözmekten aciziz manasına gelir ve siyaseti minder dışına iter. Kutuplaşmak terörün oyununa gelmektir. Terörle ilgili her hangi bir konuyu kutuplaşma içinde ele almak terörün siyasetinin ekmeğine yağ sürmek dışında bir anlam taşımaz. Terör gibi yaklaşık 30 senedir bu memlekette binlerce insanın ölümüne, milyarlarca dolar kayba neden olan bir konunun çözümünün bulunabilmesi için TBMM'de sürekli bir ihtisas komisyonu oluşturulması zorunludur.'' Özel yetiştirilmiş bir antiterör birimi oluşturulmasını öneren Kurtulmuş, bu birimdekiler demokrasi, insan hakları, hukuk konusunda iyi eğitilmiş, gelişmiş teknoloji imkanlarına sahip ve siyasi iradeye bağlanması gerektiğini söyledi. İstihbarat zafiyeti önlenmesine değinerek, Çukurca ve Çeliktepe katliamlarını anımsatan Kurtulmuş, ''Yüzlerce teröristin geldiği ve askerlerimizi şehit ettiği olaylar göstermiştir ki çok ciddi istihbarat zafiyeti söz konusudur. Bunun nedeni, Türkiye'nin kendi istihbaratı üzerine değil de başkalarından, stratejik müttefiklerinden aldığı istihbarat üzerine hareket ediyor olmasıdır. Başkalarının istihbaratıyla terörün önlenmesi mümkün değildir. Türkiye'de, milli savunma sanayini güçlendirecek çalışmalar yapılmalıdır. '' -SORULAR- Gazetecilerin sorularını da yanıtlan Kurtulmuş, ''Sayın Başbakan'a MHP ve BDP ile de görüşmesini önerdiniz mi?'' sorusuna, ''Partiler birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakipleridir. Fikirleri birbiriyle uyuşmayabilir ancak bu görüşmelerin yapılmasını zorunlu görüyoruz. Sayın Başbakan'a da bunu açık şekilde ifade ettik'' yanıtını verdi. ''Sayın Başbakan yol haritası konusunda görüşlerini sizinle paylaştı mı?'' sorusuna karşılık, Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağını düşündüğünü, bu konuda bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirtti.