Kurtulmuş: Böyle bir saçmalık olur mu?

T24 - Halkın Sesi Partisi (HAS) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen Libya tezkeresi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Başbakan Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Libya’ya müdahale edilsin taleplerine yönelik sert çıkışlar yaptığını ifade eden Kurtulmuş, " Başbakan 15 gün önce, ’Böyle bir saçmalık olur mu yahu’ demiş. Ben de soruyorum. Böyle bir saçmalık olur mu yahu sayın Başbakan? Ne değişti 15 günde?" dedi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin ilçe başkanlık binalarının açılışını yapmak üzere bugün Konya’ya eldi. İlk olarak Cihanbeyli İlçesi’ne geçen Kurtulmuş, belediye başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Libya’ya yapılan müdahaleyi değinen Numan Kurtulmuş, ne Libya lideri Kaddafi’nin yaptığı barbarlığın, ne de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı ile NATO’nın yaptığı müdahalenin doğru olmadığını savundu. Her ikisinin de insanlık dışı davranış olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ne yazık ki yıllardır Kaddafi ile çıkar ilişkileri olan batılı ülkeler, Kaddafi’nin kendi halkına zulüm yaptığını idda ederek Libya’yı işgal etmiştir" dedi.



Libya’da petrolün dışında Fizan bölgesinde yeraltı sularının da bulunduğunu dikkat çeken Numan Kurtulmuş, buradaki suyun boru hatları ile taşınarak Avrupa’nın su ihtiyaçının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Libya’nın önemli bir güneş enerjisine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Avrupa kıtasının elektrik enerjisinin de buradan karşılanacağını iddia etti.

Konuşmasında dün TBMM’den geçen Libya tezkeresine değinen Numan Kurtulmuş, CHP’yi eleştirdi. CHP’nin bugüne kadar AK Parti ile hiçbir konuda anlaşamadığını belirten Kurtulmuş, "Söz konusu batının menfeatlari olunca AKP-CHP arasında fark kalmıyor. Tezkere geçmiştir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren Numan Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan’ın Libya’ya müdahale konusunda yaptığı konuşmaların yayınlandığı gazete küpürlerini gösterek şunları söyledi:

"15 gün önce Başbakan’ın söylediği sözler, Türkiye’nin hemen hemen tüm gazetelerinde yer aldı. Başbakan ’NATO’nun orada ne işi var?’ diyor. Bense Başbakan’a kendi cümlesi ile soruyorum. Sayın Başbakan NATO’nun orada ne işi var? Türkiye’nin NATO’da ne işi var. Almanya ziyareti sırasında konuşmuş ve Libya’ya müdahale edilsin taleplerine sert çıkmış. ’Böyle bir saçmalık olur mu yahu’ demiş. Ben de soruyorum. Böyle bir saçmalık olur mu yahu, sayın Başbakan? Ne değişti 15 günde. Kim sizi bu saçmalık fikrinden vazgeçmenize ya da saçmalık olduğundan vazgeçiren fikir nedir? Dolayısıyla sayın Başbakan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Cidde’de yaptığı konuşmada da ’NATO’nun burada ne işi var’ görüşünü tekrarlamıştır. Ama ne gariptir ki, Başbakan Cidde’de bunu tekrarlarken, kendi hükümetinin dışişleri bakanlığının resmi sitesinde ’Türkiye, Libya’ya karşı olası bir operasyonda sivil ve asker hazırlıkları yapmıştır’, görüşü yer almıştır. Dolayısıyla niçin böylesine önemli bir zigzagın içine Türkiye girmiştir. Bunu izah etmeleri lazım."

Irak ile ilgili 1 Mart tezkeresinde milletvekillerinin duyarlı davrandığını belirten Numan Kurtulmuş, "Ama şimdi üzülerek söylüyorum ki, seçim telaşı dolayısıylla milletvekilleri belki de genel başkanlarının gözünden düşmemek için bu tezkereye karşı kimseden gık çıkmadı" dedi.

Kurtulmuş, ziyaratin ardından Merkez Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra partisinin Cihanbeyli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.