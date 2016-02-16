Hükümet Sözcüsü'nden ABD ve Rusya'ya: Samimiyseler BM'ye gidip 'şu bölge uçuşa yasaktır' demeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Rusya Federasyonu'nun Suriye'de yaptığı hava bombardımanına dair yaptığı konuşmada "ABD ve Rusya samimiyse BM’ye gidin ve deyin ki 'Suriye’de şu bölgeler uçuşa yasaktır, hiçbir ülke bölge uçuş yapmasın.' Barış masaları kuruyorsanız, samimi bir sonuç elde etmeyi umuyorsanız BM’de de uçuşa yasak bölge ilan ederek gayri insani boyutları engelleyin" dedi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Rusya'nın Suriye üstünde 5 bin sorti yaptığını biliyoruz. Rusya Federasyonu'nun Suriye'de yaptığı saldırılar bir katliam havasına dönmüştür.

Kendisini koruma sorumluluğunu görevini yerine getirmesini BM’ye şikayet edilmesi anlaşılabilir tavır değil. Azez bölgesinde hastaneye yapılan saldırıyı BM’ye taşınması sorundur. BM öyle bir yer ki, kimin gücü varsa, kimin etkisi varsa onun sözünün geçtiği bir yer. BM Suriye, Ukrayna ya da başka bir krizi çözebiliyor. Esas beklediğimiz BM’nin savaş suçlarına karşı sesini yükseltebilir notkaya gelmesidir. BM sadece temennide bulunan bir kuruluş haline gelmiştir. Göçmen meselesinin önlenmesini, Suriye savaşını, Ukrayna krizininin çözülmesini “temenni ederiz” diyorlar.

Rusya’nın açık saldırıları ortadadır. Başka ülkelerin de saldırılarda bulunduğunu söylüyor. ABD ve Rusya samimiyse BM’ye gidin ve deyin ki “Suriye’de şu bölgeler uçuşa yasaktır, hiçbir ülke bölge uçuş yapmasın.” Barış masaları kuruyorsanız, samimi bir sonuç elde etmeyi umuyorsanız BM’de de uçuşa yasak bölge ilan ederek gayri insani boyutları engelleyin.

Teknik konular bunlar. Çevre Bakanımız açıkladı. Bir an evvel şehrin fiziki alt yapısının tamamlanması ve bunun üstünde de Silopi’ye yakışır bir şekilde yolların yenilenmesi. Gerçekten eskimiş bina var, yeniden bir dönüşüm çerçevesi içerisinde uygulanmaya başlanması gerekiyor. Silopi’deki uygulama da bir pilot uygulama olacaktır.

Öncelikle, biz zaten bu sürekli olarak yardım kuruluşlarıyla diyalog içerisindeyiz. Sadece Almanya değil, başka kuruluşlar da var. Yardım faaliyetleri içerisinde yer alıyorsa kuruluşlarımız üzerinden sahada faaliyet göstermesine izin veriyoruz, iş bilriği yapıyoruz. Fonların nasıl kullanılacağıyla ilgili olarak Başbakanlık’ta çalışma yapılıyor. Bu fonların nasıl kullanılacağı bununla ilgili olarak kuruluşlartan görüşleri alarak devam ediyor.

İsraille anlaşma meselesine gelince Türkiye’nin 3 tane birbirinden ayrılmaz talebi var. İsrail’in Türkiye’den özür dilemesi gerçekleşti. İkincisi Mavi Marmara şehitlerine tazminat ödenmesi, görüşmeler devam ediyor, belli bir noktaya gelindiğini biliyoruz.

Akdeniz’in uluslararası sularında karşılaşmış olan saldırı normal değildir. Mavi Marmara seferine katılanların, desteğin arkasında yatan ana unsurlardan birisi de Gazze’ye süren ablukanın kaldırılmasıdır. Türkiye’nin bu konuda da fikri açıktır, uzlaşma ortaya çıkarsa kamuoyuyla paylaşılır. Şu anda devam ediyor bu süreç