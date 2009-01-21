Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Biz anti-semitik değiliz. Çünkü Hz. Muhammed'i nasıl peygamber olarak görüyorsak, Hz. Musa'yı da peygamber olarak görüp, inanırız'' dedi.



SP Lideri Numan Kurtulmuş, Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Keçiören Belediye Başkan Adayı Cafer Güneş'i partililere tanıttı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, seçim kampanyasına henüz tam olarak başlamadıklarını, ama Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade etti.



Daha önce ''Türkiye'nin ana muhalefeti'' olarak nitelendirdiği partisinin, bu gezilerden sonra ''Türkiye'nin muktedir saadetinin partisi'' olduğunu gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, 29 Marta kadar tam bir seçim seferberliği içinde olacaklarını, 30 Marttan itibaren de ''Saadet'in iktidar yürüyüşünü başlatacaklarını'' kaydetti.



Kurtulmuş, siyaseti ''özgürlük, adalet ve refahı getirmek, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak, Gazze'de çocukların ağlamamasını sağlamak'' için yaptıklarını belirterek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değindi. ''20. yüzyılda daha önce insanlık tarihinde görülmeyen soykırım ve etnik temizlik düzeyinde katliam görüldüğünü, Moğol istilasının bile bundan daha şerefli ve insanı değerler üzerine kurulu olduğunu'' söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: ''İsrail, elindeki kanı ateşkes ilan ederek temizleyemez. İsrail ordusu tüm güçlerini Gazze'den çekmelidir.



Gazze'nin tamamının onarımı için savaş tazminatı vermelidir. Sınır kapıları uluslararası güç tarafından kontrol edilmelidir. Yaralıların başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinde tedavisi için hava koridoru oluşturulmalıdır.'' Numan Kurtulmuş, hiçbir din mensubu ve milleti peşin olarak düşman görmediklerini, bu konudaki ölçülerinin ''zalimlik'' olduğunu bildirerek, ''Biz anti-semitik değiliz. Çünkü Hz. Muhammed'i nasıl peygamber olarak görüyorsak, Hz. Musa'yı da peygamber olarak görüp, inanırız'' diye konuştu.



Öte yandan, Türkiye'de ailevi değerlerin bozulduğunu, fakirliğin arttığını, eroin kullanma yaşının düştüğünü, çünkü Türkiye'nin bölgede güçlü olmasının istenmediğini belirten Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da krizle ilgili farklı şeyler söylediğini ifade etti. Kurtulmuş, ''Sayın Başbakan tuttuğunuz yol yol değildir, aslınıza, milletinize, Milli Görüş'e dönün ya da işi aslına teslim edin'' dedi.



'Keçiören bir mozaik...'



Keçiören Belediye Başkan Adayı Güneş de salondaki kalabalığa işaret ederek, ''uzun yıllar bu atmosfere hasret kaldıklarını'' söyledi. Keçiören'i ''mozaik'' olarak nitelendiren Güneş, ilçede Çankırı'dan Mardin'e birçok ilden vatandaşın yaşadığını, kendisinin de herkesle olduğunu dile getirdi.

Güneş, Keçiören'de belediyeye Milli Görüş'ün ''ilaç bulacağını, çare olacağını'' ifade ederek, esnaf, emekli, kadınlar, özürlüler gibi bir çok konuda projeleri bulunduğunu bildirdi. Seçildiği takdirde ''ibadet aşkıyla çalışacağını, partizanlık yapmayacağını, ilçenin tüm bölgelerine hizmet götüreceğini, emaneti ehline vereceğini, vatandaşı belediyenin kurumlarına nefret ettirmeyeceğini ve belediyeyi denetleme imkanı sunacağını'' vaat eden Güneş, partililerden ''Keçiören'de girilmedik ev, söylenmedik söz kalmayacağına'' dair söz aldı.