-KURTULMUŞ: ''BİRİLERİ MEYDANLARA İNMEMİZİ İSTEMİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliklerine ilişkin 12 Eylülde yapılacak halk oylamasında ''Evet'' oyu kullanacakları için son günlerde bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, ''Birileri meydanlara inip çalışmamızı istemiyor'' dedi. Kurtulmuş, bazı gazete, dergi ve internet sitelerinden 60 yazar, bazı ajans ve televizyonların haber müdürleri ve istihbarat şefleri ile Zeytinburnu'ndaki ''Sur Restoran''da bir araya geldi. Partisinin son günlerde yaşadığı sıkıntıların referandumda ''Evet'' oyu kullanacak olmalarından kaynaklandığını ileri süren Kurtulmuş, ''Evet kararı, bazı kesimleri rahatsız etti. Birileri meydanlara inip çalışmamızı istemiyor'' diye konuştu. Kurtulmuş, anayasada yapılan değişiklerin yetersiz olmasına rağmen geçmişe göre çok daha ileri bir düzeyde olması nedeniyle referandumda ''Evet'' diyeceklerini açıkladı. ''Milli Görüş''ün bir medeniyet projesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Bu topraklarda Malazgirt Savaşı ile başlayan siyasi hareketimiz, bir fikri siyasi çizgiye sahiptir. Bu hareketin birinci halkası, Şehbenderzade, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Avni Ulaş gibi isimlerdir. Medeniyetimizi farklı ölçeklerde tanımlamış olmalarına rağmen ikinci halka Eşref Edip, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Ali Fuat Başgil ve Sezai Karakoç gibi isimlerden oluşmaktadır. Üçüncü halka ise Erbakan hocamızın bu fikri hareketi bağımsızlar hareketi ile ete kemiğe büründürmesidir. Bizim siyasi hareketimiz büyük bir tarihi geçmişe sahiptir ve büyük bir geleceğe de sahip olacaktır.''