-KURTULMUŞ: BELGELER CİDDİYE ALINMALI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Wikileaks ile ilgili ortaya çıkan belgeler, iddialar, medyaya yansıdığı kadarıyla ciddiye alınması gereken konulardır'' dedi. Kurtulmuş, Türkiye Sakatlar Federasyonu heyetini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, bir gazetecinin ''Wikileaks belgeleri'' ile ilgili sorusu üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın basın açıklamasını kelime kelime dikkatlice izlediğini, belgelerin sahteliğinden bahsetmediğini söyledi. Clinton'ın, buradaki bilgilerin yanlışlığından söz etmediğini belirten Kurtulmuş, ''Gerçekten büyük bir ciddiyet, endişe içerisinde 'bu, ABD'nin kamusal çıkarlarına, devlet çıkarlarına yapılmış bir saldırıdır' şeklinde nitelenebilecek endişelerini dile getirmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin buradaki Wikileaks dosyalarındaki iddiaları, 'bunlar boş laflardır' diyerek bir kenara atma ihtimali, imkanı yoktur'' diye konuştu. Herkesin dikkatli davranması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Bunun ne üstünün kapatılması ne bağırarak çağırarak bu konuların örtülmesi ne de buradan bir iç politika tartışmasının çıkarılmasına biz taraftar değiliz. Hiçbir parti, hiçbir siyasetçi buradan bir iç politika malzemesi çıkarmasın. Hiç kimse burada bağırarak çağırarak, 'söylenenler kıymetsiz sözlerdir' şeklinde ifadeler gündeme getirmesin. Biz yıllardır hep zaten endişe etmiyor muyduk, dediğimiz şey, neo emperyalizm dediğimiz şey tam da böyle bir şeydir. Dünyanın birçok ülkesinde iktidardaki birtakım insanlarla ilişkiye geçerek, kiminin sırtını sıvazlayarak, kiminin affedersiniz önüne havuçlar koyarak, bazı yönetimleri yönetirler, yönlendirirler. Bazılarının sırtlarını sıvazlayarak istedikleri kararları aldırırlar. Hepimiz bu endişeyi taşıyorduk. Eskiden ordularıyla yaptıklarını şimdi birtakım istihbarat bilgileriyle ve istihbarat elemanlarıyla yaparlar, diye endişe ediyoruz. Ne yazık ki Wikileaks belgeleriyle ortaya dökülen bir sürü bilgi bunların gerçekten doğruluk payının olduğunu ortaya koyuyor. Bu olay, bu dünyada maskeleri düşürmüştür.''