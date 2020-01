Kurtulmuş Başbakanlık için açık kapı bıraktı

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan olması konusunda açık kapı bırakarak "Şimdiden bu gibi şeylerin üzerinde durmak, halka, seçmenlere, delegelere saygısızlıktır. Benim ismim zaman zaman geçirilerek medyada yapılan bu tür şeyleri de parti içerisinde fitne çıkartmaya yönelik sözler olarak kabul ediyorum. Halkın iradesi, hakkın takdiri dışında hiçbir şey olamaz" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan "Ankara Günlüğü" programına katılan HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazeteci Hande Fırat ve Enver Aysever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

AKP ile HAS Parti’nin birleşmesine ilişkin Başbakan ile bir pazarlığının olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu bütünleşmenin AK Parti için büyük bir sinerji doğuracağı yüzde 83'ler civarında, bir milletin kanaati var. Bana gelince, ben ve arkadaşlarıma Has Parti'de şu anda siyaset yapan arkadaşlara gelince, Allah şahit ki, sayın Başbakan ile olan görüşmelerimizin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde en ufak bir pazarlığın içinde olmadık" dedi.



'Taze kana ihtiyaç var'



AKP ve HAS Parti'nin birleşmesine ilişkin medyada yer alan haberlerin sorulması üzerine Numan Kurtulmuş, birçok konuda hükümete destek verdiklerini belirterek, "Başbakandan samimi bir davet gelince, bu süreci kuvvetlendirmek yeni Türkiye'nin inşasına karınca kararınca katkıda bulunmak için, bu teklifi değerlendirdik. Yeni Türkiye'nin inşasına ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç karşılıklı olarak örtüştü. Bu önümüzdeki yeni bir dönemdir. Zaten sayın Başbakan da bunu açık bir şekilde, söylüyor. Bir hücre yenilenmesine ihtiyaç var. Bir taze kana ihtiyaç var diyor. Burada inşallah bu yapılabilir. Gerçekleştirilebilirse, önemli mesafeler alınacağına inandık, ikna olduk ve bu bütünleşme yolundaki talebi teklifi kabul ettik" diye konuştu. Başbakanlığa nasıl baktığı yönündeki bir soruya Kurtulmuş, Siyasi hayatı boyunca konuştuğu her şeyi bugün de savunduğunu, bir mevki için siyasette bulunmadığını ifade etti.



'Pazarlık içinde olmadık'



AKP ile HAS Parti birleşmesine ilişkin partililerin düşüncelerinin ne olduğunun sorulması üzerine Kurtulmuş, ortada bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kamuoyu araştırmalarının bu bütünleşmeye ilişkin olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi. Numan Kurtulmuş, "Bu bütünleşmenin AK Parti için büyük bir sinerji doğuracağı yüzde 83'ler civarında, bir milletin kanaati var. Bana gelince, ben ve arkadaşlarıma Has Parti'de şu anda siyaset yapan arkadaşlara gelince, Allah şahit ki, sayın Başbakan ile olan görüşmelerimizin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde en ufak bir pazarlığın içinde olmadık" dedi.



Başbakan tartışmaları



“Başbakan olur musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bu gibi söylemlerin siyasetin magazinsel kısmı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdiden bu gibi şeylerin üzerinde durmak, halka, seçmenlere, delegelere saygısızlıktır. Benim ismim zaman zaman geçirilerek medyada yapılan bu tür şeyleri de parti içerisinde fitne çıkartmaya yönelik sözler olarak kabul ediyorum. Halkın iradesi, hakkın takdiri dışında hiçbir şey olamaz."



Has Parti kapatılacak mı?



HAS Parti'nin kapatılıp kapatılmaması şeklindeki bir soruya Kurtulmuş, parti içindeki görüşleri önemsediklerini ifade ederek, 19 Eylül'de HAS Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nda konunun görüşüleceğini partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin kararın verilebileceğini söyledi.



Afyon şehitleri



Afyon Valisinin Genelkurmay Başkanına hediye vermesine ilişkin medyada yer alan tartışmaların sorulması üzerine Kurtulmuş, görüntülerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Şehit haberleri yüreklerimizi yakarken böyle görüntüler olmasaydı. Bunun üzerinden bir fırtına koparmanın da anlamı yok. Genel Kurmay Başkanın da yaptığı açıklama diyor ki, 'Ben o anda tepki gösteremedim."



Gülen cemaati



Gülen cemaatinin HAS Parti'nin fes edilmesini istemediği yönündeki iddiaları yanıtlayan Kurtulmuş, "Yok HAS Parti bir kere iradesi kendisinden olan ve çok nitelikli arkadaşlarımızla birlikte kurulan bir partidir. Oyumuz çok olmayabilir. Medya gücümüz hiç olmayabilir. Paramız, Holdinglerimiz hiç olmayabilir. Örgütsel olarak çok fazla adamımız olmayabilir. Ama HAS Parti'nin gücü, sözüdür ve itibarıdır. Hiç kimsenin Has Parti'ye en ufak bir telkin etmek aklının ucundan dahi geçemez. Hiç kimse de HAS Parti'ye şöyle bir telkinde bulunamaz" diye konuştu.