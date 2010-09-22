Kurtulmuş: Asıl kooperatif CHP ve MHP

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı, MHP lideri Bahçeli’nin 'sınırlı sorumlu AKP siyasi kooperatifi' suçlamasına 'Asıl kooperatif CHP ve MHP'dir diyerek yanıt verdi...





Kongre sonrası yaşananların üzüntü verici olduğunu ancak yollarına devam edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli’nin referandum sürecine ilişkin partisine yaptığı suçlamaya cevap verdi.



Bahçeli’nin, 'evet' diyenleri 'sınırlı sorumlu AKP siyasi kooperatifi' içinde göstermesine karşılık, "Önce nerede hata yaptıklarına baksınlar" diyen Kurtulmuş şunları söyledi:



"Benim siyasi üslubum tartışma, kamplaşma ve kavga içermez. Ancak Bahçeli’nin tavrı yanlıştır. Herhangi bir kooperatif varsa, bunun ortağı biz değiliz. Bu kooperatifin ortakları, sürekli AKP’nin değirmenine su taşıyan CHP ve MHP’dir. Sayın Bahçeli suçlamada bulunacağına, 'nerede yanlış yaptık' diye sorsa daha iyi olur."



Hükümetin kendilerinden destek istediği dönemde, ellerini taşın altına koyarak topyekün bir anayasa da dahil önerilerini ortaya koyduklarını belirten Kurtulmuş, "MHP’nin teklifi nerededir? Bunu düşünmek gerekir" ifadesini kullandı.



"Biz meydanlarda başından itibaren 'bu bir refarandumdur, güven oylaması değildir. Referandumda AKP’ye oy vermeyeceğiz, onunla hesaplaşmayı 2011 seçimlerinde yapacağız' dedik" diyen Kurtulmuş, yüzde 58’e SP’nin katkısıyla ilgili olarak da, "Hem yüzde 58’e hem de 42’ye böyle yaklaşmayı doğru bulmam. Bunu seçmene saygısızlık olarak algılarım. Bu bir refarandumdu" ifadelerini kullandı.





Numan Kurtulmuş'a yöneltilen kısa sorular:



En kötü alışkanlığınız?



Bazen çok hızlı konuşuyorum. Düzeltmeye çalışıyorum ama...



En büyük mutsuzluk?



İnsanın hayal kırıklığına uğraması.



En çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?



Üniversitede ders vermek; kendimi çok mutlu hissediyorum.





Son zamanlarda Türkiye’de en çok abartılan konu?



Pekçok mesele abartılarak tartışılıyor.



En büyük pişmanlığınız?



Hayatımda, hiç 'keşke yapmasaydım' demedim. Küçüklüğümden beri 'keşke'nin şeytan işi olduğuna inanırım.



Hayali kahramanınız kim?



Kahramanım hayali değil. Kendisini yakından tanımak istediğim kişi Aliya İzzetbegoviç’ti.







