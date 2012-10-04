İşte Kurtulmuş'un AKP'deki yeni görevi

AK Parti MKYK toplantısında Numan Kurtulmuş Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Süleyman Soylu da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya hafta sonunda yapılan 4. Olağan Büyük Kongre'de yönetime seçilen 21 üye ilk kez katıldı. AK Parti'nin en üst karar alma organı konumundaki AK Parti MKYK'da 50 üye yer alıyor.

Toplantıda Numan Kurtulmuş Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Süleyman Soylu da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Kurtulmuş ve Soylu geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede AK Parti'ye katılmıştı.