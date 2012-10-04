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Politika

İşte Kurtulmuş'un AKP'deki yeni görevi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı

04 Ekim 2012 20:08

AK Parti MKYK toplantısında Numan Kurtulmuş Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Süleyman Soylu da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya hafta sonunda yapılan 4. Olağan Büyük Kongre'de yönetime seçilen 21 üye ilk kez katıldı. AK Parti'nin en üst karar alma organı konumundaki AK Parti MKYK'da 50 üye yer alıyor.
 
Toplantıda Numan Kurtulmuş Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Süleyman Soylu da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
 
Kurtulmuş ve Soylu geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede AK Parti'ye katılmıştı.
 

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