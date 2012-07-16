Kurtulmuş AKP'de '2. adam' mı olacak?

HAS Parti, Numan Kurtulmuş'un teşkilatta Erdoğan'dan sonra tek yetkili olacağı yönündeki haberler için 'konu gündemimizde yok' açıklaması yaptı.

HAS Parti'den yapılan açıklamada, dünkü HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarında, bazı haber sitelerinde ''üst düzey bir partili, yaptığı açıklamada, Numan Bey, teşkilatta Tayyip Bey'den sonra tek yetkili olacak'' şeklinde yer verilen sözlerin ve buna benzer herhangi bir konunun konuşulmadığı bildirildi.

HAS Parti Basın Danışmanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünkü HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarına dair bilgiler aktaran haber sitelerinin bir kısmında, “Bu arada toplantıdan sonra bir açıklama yapan üst düzey bir partili, yaptığı açıklamada, Numan Bey, teşkilatta Tayyip Bey'den sonra tek yetkili olacak” şeklinde sahibi belli olmayan sözlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“ Ankara 'da gerçekleştirilen HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarında, bu ve buna benzer herhangi bir konu konuşulmamıştır. Süreci olumsuz etkilemeye dönük bundan sonra da spekülatif haberler uydurulabilir. Bu sebeple, sürece dair sadece HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ile parti adına yapılan resmi açıklamalara itibar edilmesinin kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından gerekli olduğunu hatırlatıyoruz.”