T24 LogoT24 Logo
Politika

Kurtulmuş AKP'de '2. adam' mı olacak?

HAS Parti Basın Danışmanlığı, ''2. adam'' iddialarına yanıt verdi

16 Temmuz 2012 23:53

HAS Parti, Numan Kurtulmuş'un teşkilatta Erdoğan'dan sonra tek yetkili olacağı yönündeki haberler için 'konu gündemimizde yok' açıklaması yaptı.

HAS Parti'den yapılan açıklamada, dünkü HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarında, bazı haber sitelerinde ''üst düzey bir partili, yaptığı açıklamada, Numan Bey, teşkilatta Tayyip Bey'den sonra tek yetkili olacak'' şeklinde yer verilen sözlerin ve buna benzer herhangi bir konunun konuşulmadığı bildirildi. 
 
HAS Parti Basın Danışmanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünkü HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarına dair bilgiler aktaran haber sitelerinin bir kısmında, “Bu arada toplantıdan sonra bir açıklama yapan üst düzey bir partili, yaptığı açıklamada, Numan Bey, teşkilatta Tayyip Bey'den sonra tek yetkili olacak” şeklinde sahibi belli olmayan sözlere yer verildiği belirtildi. 
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
 
“ Ankara 'da gerçekleştirilen HAS Parti GİK ve İl Başkanları toplantılarında, bu ve buna benzer herhangi bir konu konuşulmamıştır. Süreci olumsuz etkilemeye dönük bundan sonra da spekülatif haberler uydurulabilir. Bu sebeple, sürece dair sadece HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları ile parti adına yapılan resmi açıklamalara itibar edilmesinin kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından gerekli olduğunu hatırlatıyoruz.”
 

ETİKETLER

numan kurtulmuşakphas partierdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24