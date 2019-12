Kurtulmuş: AKP iktidarında içki tüketimi 4 kat arttı

T24 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'a göre AKP yönetimi zamanında, 2010 yılında 2002'ye göre Türkiye'deki içki tüketimi 4 kat arttı.



Partisinin ilçe binasının açılışı için Alanya’ya gelen HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş,’Siyasette Temel İlkeler’ konulu bir sunum yaptı.



Konuşması sık sık partililerin alkışlarıyla kesilen Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde söylediği, "Aksırıncaya tıksırıncaya kadar içiyorlar" sözlerine değindi. Başbakan Erdoğan için "Tevfik Fikret’i de yanlış okumuş" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Tevfik Fikret, ‘Yiyin efendiler yiyin, bu hanı iştiha sizin, aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin’ derken çilingir sofrasında rakı içen üç adamı kastederek söylemedi. Tevfik Fikret bunu söylerken, kamunun kaynaklarını, milletin malını hırsızlayarak, hortumlayarak yemeyin demek için söyledi.



Ama 15 gün bu tartışmayı izledik. Bu tartışmayı Türkiye’yi bilmeyen bir insan izlese, AKP’nin içki satışlarını çok aşağıya indirdiğini zannedecek. 2002 yılında AKP iktidara gelmeden önce Türkiye’de 583 milyon litre içki tüketiliyordu. Devletin resmi kayıtlarına göre 2010 yılı itibariyle Türkiye’deki içki tüketimi 2 milyar litreye çıkmış. Yani AKP yönetimi zamanında 4 katına çıkmış. O zamanlar 15- 16 olan içkiye başlama yaşı, bugün 11’e düşmüş."





"Hacivat-Karagöz oyununu oynuyorlar"



AKP ve CHP’ye yüklenen Kurtulmuş, kendi partilerinin sesini örtmek için iki partinin Hacivat ile Karagöz oyunu oynadığını ileri sürdü. HAS Parti lideri Numan Kurtulmuş, "Yoksulluğu ve gelir dağılımı adaletsizliğini ifade edemedikleri için meydanlarda birisi ‘Recep Bey’ diyor. Diğeri ‘Kemal Efendi’ diyor. Birisi ‘oynak’ diyor, diğeri ‘kaynak’ diyor" dedi.





"CHP'nin iktidar olduğunu görmedim"



Konuşmasında CHP’ye yüklenmeyi sürdüren Numan Kurtulmuş, "Ben bu yaşa geldim CHP’nin tek başına iktidar olduğunu hiç görmedim. Çok partili siyasi hayatımız boyunca hiçbir dönemde CHP iktidar olmadı. Sadece rahmetli Ecevit’in kısa süreli iktidarları vardı ve bir de son dönemdeki iktidarı vardı.



Aslında CHP ve AKP’nin birbirlerinin değirmenine su taşıyan iki ortak olduğunu halk görecek de onun için Karagöz ve Hacivat oyununu sürdürüyorlar. ‘Ben iki partili bir sistem istiyorum’ diyor. Bu aslında tersinden okursanız ne demek biliyor musunuz? ‘Oylarınızı bana verin ama vermezseniz gidin CHP’ye verin’ demektir." dedi.