Kurtulmuş: AK Parti olmasaydı Kürtleri kıtır kıtır keserlerdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ''Eğer AK Parti iktidarda olmasaydı DAEŞ Kobani’deki bütün Kürtleri kıtır kıtır keserdi'' dedi.

Numan Kurtulmuş, Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.



İşte o röportaj:



-Son zamanlarda sık sık “koalisyon” ifadesi zikredilir oldu, böyle bir risk görüyor musunuz? Eğer yoksa, neden bu olasılık sık dile getirilir oldu?



Koalisyon meselesinin konuşulmasına neden olan AK Parti değil, muhalefetin tavrı. Hem CHP hem MHP; HDP’nin barajı geçmesi yönünde ortak bir tavır geliştirdiler. HDP’nin barajı aşması üzerine seçim kampanyası yürütüyorlar, ama bunu açık açık da diyemiyorlar. Dışarının baskılarına ve başka partilere dayanarak senaryo üretiyorlar. CHP’li seçmen de MHP’li seçmen de aslında tedirgin oluyor. İnsanlar “Koalisyon” deyince irkiliyorlar. 28 Şubat sonrası koalisyon dönemini, yazar kasaların atıldığı, 25 milyon dolar için IMF’ye muhtaç hale gelinen dönemi hatırlıyorlar çünkü. Koalisyonu konuşmak onlara güç katmıyor dolayısıyla. İnsanlara “Eyvah” dedirtiyor.



-HDP’nin Meclis’e girdiği bir ihtimal için konuşuluyor koalisyon riski. Öte yandan siz HDP’nin Meclis’te olmasını olumlu bulan bir siyasetçisiniz.



Evet. Başka bir partinin zaafa düşmesi üzerinden politika yapmak bize yakışmaz . Biz milletin gücü üzerine siyaset yaparız. HDP barajı aşsa da aşmasa da AK Parti’nin tek başına iktidar olacağını görüyoruz.



-HDP’lilerin “AK Parti’nin Kobani’ye yaklaşım tarzı muhafazakâr Kürtleri bile HDP’ye yaklaştırdı” şeklinde iddiaları var, ne dersiniz?

Eğer AK Parti iktidarda olmasaydı DAEŞ Kobani’deki bütün Kürtleri kıtır kıtır keserdi ve bütün Türkiye izlerdi. 16-17-18 Eylül 2014. İlk önce “Kobani’den gelecek olanları sınırın öteki yanında toplayalım, ihtiyaçlarını karşılayalım” dedik. Cuma 12.00 sularında DAEŞ çok yaklaştı ve risk ortaya çıktı. Sınırı hemen açtık ve 8 ayrı bölgeden 3 günde 197 bin Kobanili kardeşimizi içeri aldık. AK Parti iktidarda olmasaydı bu asla mümkün olmazdı. Uluslararası camia ne yapacağını bilmezken biz yine yaklaşan seçime rağmen risk alıp peşmergelerin; ÖSO’nun Türkiye üzerinden geçerek yardıma gitmesini sağladık. Sincar’dan 60 bin Ezidi geldi, onları ağırladık. Bu kadar açık gerçeği istismar etmeden önce Allah’tan korksunlar. CHP-MHP koalisyonu iktidarda olsaydı Kobani için kılını kıpırdatır mıydı?