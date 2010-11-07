-KURTULMUŞ: "TANK SESİ, SİNEK VIZILTISI" ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "birilerinin, Türk milletinin sesini yok edeceğini zannettiğini" ifade ederek, tanklarıyla, postallarıyla çıktılar. Birkaç sefer bu sesi yok edeceklerini zannettiler ama onların çıkardıkları ses sadece bir sinek vızıltısından ibarettir'' dedi. Kurtulmuş, Atatürk Spor Salonu'ndaki parti kongresinde yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1071'den bu bugüne kadar Anadolu'da hakkın, hukukun, adaletin ve insanlığın sesi olarak bulunduğunu söyledi. Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın, Anadolu'da Müslümanlarla Hristiyanların kapışmasını yapmadığını belirten Kurtulmuş, ''İki medeniyet arasında mücadele 1071'den itibaren bu topraklarda başladı. Mücadelenin bir tarafında bizim medeniyetimizi, bizim değerlerimizi savunan bir düşünce, bir medeniyet ve siyaset; karşı tarafında zulmü, haksızlığı ve insanlık dışı görüşleri savunan medeniyet var'' dedi. Kurtulmuş, Türk milletinin 1071'den bugüne kadar Anadolu topraklarında refah, özgürlük, adalet, emek ve hak için mücadele vermekten hiçbir zaman çekinmediğini ve kıyamete kadar da çekinmeyeceğini belirtti. Birilerinin, Türk milletinin sesini yok edeceğini zannettiğini ifade eden Kurtulmuş, ''Tanklarıyla, postallarıyla çıktılar. Birkaç sefer bu sesi yok edeceklerini zannettiler ama onların çıkardıkları ses sadece bir sinek vızıltısından ibarettir'' dedi. Kongre ile yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Kurtulmuş, değişmeden yenileşmeyi yapmak zorunda olduklarını vurguladı. Kurtulmuş, 1.5 asırdır Anadolu topraklarında iki düşüncenini rekabet halinde olduğunu ifade ederek, bunlardan birinin Türk milletinin düşüncesi diğerinin ise emperyalizmle iş birliği yapan Türk milletinin değerlerinden uzak bir düşünce olduğunu belirtti. -''KARİKATÜR ADAMLAR NEREDE?''- ''Bazen bunlar halkın tevessül ettiği partileri kapatırlar. Bazen bunlar halkın sevdiği ve seçtiği başbakanları asarlar'' diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Beline kadar sakallı birtakım karikatür adamlar vardı, nerede şimdi onlar? Koskoca bir Ramazan her akşam yeşil gözlü bir kadını, sonradan öğrenildi ki bir barda konsomatris olarak çalışan bir kadını alıp milletin dinine, imanına küfretmek için bir Ramazan boyunca kullandılar. Şimdi nerede bu kadın? Bu tertipleri yapanlar nerede? Bu tertipleri yapan Türkiye'ye hayırla hizmet eden Refahyol Hükümetini kenara koyanlar nerede? O dönemlerde yargı brifingleri verenler nerede? Tankları yürütenler nerede? O yıkmaya çalıştığı ruh burada, Ankara'da, Türkiye'de. Menderes'in ruhu burada, Erbakan'ın ruhu burada, Sultan Fatih'in ruhu burada, Alpaslan'ın ruhu burada Kılıçaslan'ın ruhu burada.'' 28 Şubat sürecinde yer alanların şimdi ''Keşke biz bunları yapmasaydık'' dediklerini ileri süren Kurtulmuş, ''Bunları bir kişi olarak söylemiyorum, bir tarz-ı siyaset olarak söylüyorum'' dedi. Kendi geleneklerinin Anadolu toprakları üstüne bastığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunların değerleri, hedefleri ve algıları dışarıdadır. Oradaki değerlere göre siyaset yaparlar. Oradan aldıkları ilhamlarla siyasete müdahale ederler. Bazen üniformalıdırlar, bazen iktisat baronları ama hepsinin ortak tarafı asla bu topraklarla, bu toprakların insanlarının geleceğiyle gönül bağları yoktur. Bunların ayakları Meriç'in doğusunda değildir. Kalpleri hep Alp Dağları'nın yamaçlarında, Ren Irmağı'nın kıyısında, hep New York'da, Londra'da, Washington'da atar. Bunların Ağrı, Erciyes, Ilgaz dağlarında işi olmaz. Bunlar Fırat'tan Dicle'den, Sakarya'dan, Kızılırmak'tan su içmezler. Bunlar ne Çukurova'yı Ne Harran'ı tanırlar. Ne Eskişehir Ovası'nı Ne Yukarı Mezopotamya'yı. Bunlar, bu ülkeye yabancı değildirler. Bunlar bu ülkedeki yabanlardır.'' -AK PARTİ VE MUHALEFETE ELEŞTİRİ- Konuşmasında göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlatan Kurtulmuş, AK Parti ve muhalefet partilerini eleştirdi. Kongreye katılanlara, AK Parti'nin demokratik açılım projesini soran Kurtulmuş, CHP ve MHP'nin de neye karşı çıktıklarının açık olmadığını belirtti. ''Türkiye'nin ihtiyacı rötuş Anayasası değildir'' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Saadet Partisi öncülüğünde yepyeni, çağdaş bir Anayasa'ya kavuşacağını söyledi. AK Parti'nin seçim barajını düşürmediği takdirde gelecekte baraj sıkıntısı çekeceğini ileri süren Kurtulmuş, iki dönem iktidar, bir dönem de Cumhurbaşkanı çıkarmış ANAVATAN Partisi'nin yaşamış olduğu sıkıntıya işaret etti. Seçim barajının düşürülmesi konusunda AK Parti'nin ''istikrarsızlık olur'' mazeretini öne sürdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, bu söylemin ''iki partili sistemi arzulayan 12 Eylül söylemi'' olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet elden gidiyor, çünkü 6 milyon işsiz var'' beyanında bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu beyanı isabetli bulduğunu söyledi. Kurtulmuş, eskiden CHP'nin söyleminin ''Cumhuriyetin şeriattan dolayı elden gittiği'' şeklinde olduğunu belirtti. Konuşması sırasında bir vatandaşın ''Kömür ve buzdolabı dağıtıp, milleti kandırıyorlar'' sözü üzerine Kurtulmuş, ''Siz de kömürü ve buzdolabını alın ve kanmayın'' dedi. Konuşmasında iktidarın metal yorgunluğuna uğradığını ve enerji kaybettiğini ileri süren Kurtulmuş, ''AK Parti'nin sizi CHP ve MHP koalisyonu ile korkutmasına izin vermeyin'' dedi. Kurtulmuş'a konuşmasının ardından Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybeden Fahri Yaldız'ın, abisi tarafından Yaldız'a ait mezarın toprağından hediye edildi. Bursa teşkilatı Kurtulmuş'a timsah maketi, Trabzon teşkilatı da Trabzon Spor forması hediye etti. Kurtulmuş, partiye yeni katılanlara da rozet taktı.