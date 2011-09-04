-Kurtulmuş: "Rapor art niyetli ve yanlı" ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mavi Marmara Raporu'nu ''art niyetli ve yanlı'' olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı uzun süreli ve sonuç alıcı tavır alınmasının gerekliliğini vurguladı. ''İsrail'e karşı bu zamana kadar ihmal edilen ve çoktan oluşturulması gereken uluslararası diplomatik gücün, vakit geçirilmeden ortaya konması gerekir'' görüşünü dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: Hükümetin gerekli stratejik adımları zamanında atamadığını ve tepkilerde geç kalındığını ileri süren Kurtulmuş, ''Hükümet bugün yapmayı düşündüklerini 2 yıl önce zaten yapmalıydı. Maalesef geç kalındı ve İsrail zaman kazandı'' dedi. Kurtulmuş, BM'nin raporu ile ilgili de ''art niyetli ve yanlı'' değerlendirmesinde bulundu.