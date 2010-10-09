-KURTULMUŞ: "PARTİ HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ" ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partiden istifaların beklediklerinden daha fazla olduğunu belirterek, genel seçime yetişecek bir parti hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) devam eden Malatya Günleri etkinliğine katılan Kurtulmuş, parti kurma çalışmalarına ilişkin soruları cevapladı. Partileşme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ''Mevcut partideki arkadaşlarımızın istifaları bizim de beklediğimizin çok üstünde cereyan ediyor'' dedi. Kurulacak partide görev alacak isimleri belirlemeye çalıştıklarını anlatan Kurtulmuş, ''Çok hızlı bir şekilde bir taraftan Anadolu'ya açılmak bir taraftan bizimle birlikte yürüyecek arkadaşlarımızı tespit etmek için çalışıyoruz. Şu anda 30'a yakın isim teklifi var. Sürekli internet üzerinden teklifler geliyor, değerlendiriyoruz. Yoğunlaştığımız bir isim yok. Seçime yetişecek bir parti hazırlığı içindeyiz'' şeklinde konuştu. Kurtulmuş, şu ana kadar Saadet Partisi'nden ''53 il başkanının ve 65 belediye başkanının istifa ettiğini, alt kadrolardan da çok ciddi şekilde istifalar geldiğini'' belirterek, ''Türkiye'de ehli insaf, ehli namus, adalet duygusu yüksek herkesle bu yola devam edeceğiz'' dedi. Partinizin çizgisi ne olacak? sorusuna da Kurtulmuş, ''Bu memlekette gerçekten yerli olan, anti-emperyalist olan, özgürlükten, adaletten, refahtan yana olan ve maneviyatçı olan herkese kapımız açık'' karşılığını verdi. AKM'deki stantları gezen Numan Kurtulmuş, ikram edilen Malatya'ya özgü ürünlerden yedi. Şerbet Çeşmesi'nden şerbet içen Kurtulmuş, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.