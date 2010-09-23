-KURTULMUŞ: "DÜN VERİLEN KARAR YENİ BİR BAŞLANGIÇ" ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü kongresine ilişkin mahkeme kararıyla ilgili olarak, ''Dün verilmiş olan karar bizim için, bizim camiamız için, milletimiz için, bizim siyasi hareketimiz için bir son değil, Türkiye siyasi tarihinde bir yeni dönemin başlangıcının ilk adımıdır'' dedi. Kurtulmuş, Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Genel Merkeze gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, bir soru üzerine, ''Önemli olan camianın kanatlarını toplamak. Bunun için görüşmeler yapıyoruz. Bugün Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda arkadaşlarımız fikirlerini çok açık şekilde söyleyecekler. Farklı kanaatte olan arkadaşlarımız olabilir. Çeşitli yöntemler tavsiye eden arkadaşlarımız olabilir'' dedi. Saadet Partisi yönetimi olarak kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Sadece teşkilatlarımız, Genel İdare Kurulumuz, il başkanlarımız değil ayrıca milletimizin çok farklı kesimlerinin de bundan sonraki sürece ilişkin kanaatleri bizim için önemlidir. Önce tabii bu hafta sonu müsaade edin, bu görüşleri alalım. Ondan sonra çok detaylı olarak bundan sonrasına ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağız, milletimizle birlikte paylaşacağız.'' Numan Kurtulmuş, hukuki sürecin devam ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir sağanak yağmur gibi mahkemeler ardı arkası devam ediyor. Bu mahkemelerin de nasıl devam edeceğini, sonuçlanacağını görmek lazım. Şu anda mahkeme ilginç bir karar verdi mi bilmiyorum. Arkadaşlar adliyedeler. İlginç bir şekilde bugün mahkemeye girmesi gereken hakim izinli. Onun yerine dünkü kararı veren hakim arkadaş öğleden sonra bakacaktı. Nasıl oldu bilmiyorum, onun için bir şey konuşmuyorum. Bir tarafta bunların devam ettiği bir süreç var. Değerlendirmelerimiz için hukuki tarafı var siyasi tarafı var. Bunlar birbirinden farklı konulardır. Özet olarak, dün burada Sayın Malkoç'un yaptığı basın açıklamasının son cümlesini tekrar vurgulamak istiyorum. Dün verilmiş olan karar bizim için, bizim camiamız için, milletimiz için, bizim siyasi hareketimiz için bir son değil, Türkiye siyasi tarihinde bir yeni dönemin başlangıcının ilk adımıdır. Bu çerçevede bütün arkadaşlarımız görüşlerini beyan edeceklerdir, inşallah bir yol haritası ortaya çıkacak.'' Bir gazetecinin ''Yargıtaya başvuracak mısınız?'' sorusu üzerine Kurtulmuş, ''Bunların hiçbiri hakkında bir şey bilmiyorum. Tek başına kendi görüşümü ifade edecek birisi değilim. Bütün arkadaşlarımızın görüşleri ortaya çıkacaktır'' dedi. Kurtulmuş, ''Yeni parti kurmayı düşünüyor musunuz?'' sorusunu da ''Hiçbir şey söylemiyorum. Bütün bu görüşlerimizi arkadaşlarımız olgunlaştıracaklar. İnşallah cumartesi günü veya pazartesi günü çok geniş katılımlı, geniş kapsamlı basın toplantısıyla düşüncelerimizi açıklayacağız'' diye yanıtladı. ''Yargıyla ilgili bir tereddütünüz mü var?'' sorusuna da Kurtulmuş, ''Ben bir şey söylemiyorum. Her şey milletin gözünün önünde oluyor. Dünkü mahkemeye delil olarak sunulan delillerden zannediyorum 8 tanesi CHP İlçe kongreleriyle ilgili delillerdir. Yargıtayın sitesinde bulunmayan delillerdir. Herhalde bu da belli yerleri işaret ediyordur'' karşılığını verdi. Daha sonra, Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Genel İdare Kurulu toplantısı başladı.