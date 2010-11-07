-KURTULMUŞ 2. TURDA DA YETERLİ OYU ALAMADI ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Genel Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin ikinci turunda Numan Kurtulmuş, yeterli oyu alamadı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongredeki ikinci tur seçiminde kayıtlı bin 250 delegeden 287'si oy kullandı. Bu oylardan 279'u geçerli kabul edilirken, 8 oy da geçersiz sayıldı. Birazdan başlayacak üçüncü tur oylamada, ''salt çoğunluk'' aranmazken, en çok oyu alan kişi genel başkan seçilmiş olacak. Bu arada Kurtulmuş'un ikinci tur oylamaya gelmediği de görüldü. Öte yandan edinilen bilgiye göre, ''beyaz'' liste ile ''yeşil'' liste taraftarları arasında yaşanan ve çevik kuvvet polisinin müdahale ettiği tartışma sırasında, olaya ilişkin görüntü almak isteyen bazı medya mensuplarının kasetlerine el konulmak istendi.