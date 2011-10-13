-Kurtulmuş: 1982 Anayasasıyla demokrasi olmaz ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''1982 Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, TBMM İçtüzüğü'nün tamamı, diktatörce yazılmış, diktatörlük olsun diye yazılmış, sadece 12 Eylül'ün askeri vesayetini değil ondan sonraki sivil yönetimleri de diktatörce yönetmeye itmiş olan metinlerdir, bu metinlerle demokrasi olmaz'' dedi. Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk'e ''hayırlı olsun'' ziyaretinde bulundu. Kemal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının, Türkiye'nin en eski kurumlarında biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'deki haber akışının yaklaşık yüzde 70'ini Anadolu Ajansının sağladığını ifade etti. Öztürk, AA'nın, ''Yanlış yapmadan, bir tarafa kaymadan, siyasi partilerin de faaliyetlerini ve aktivitelerini kamuoyuna duyurmaya çalıştığını'' belirtti. Öztürk, AA'nın herkesin kurumu olduğunu belirterek Kurtulmuş'a, ''Kurumunuza hoş geldiniz'' dedi. Numan Kurtulmuş ise Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına değinerek, Türkiye'nin bir takım rötuşlara ve değişikliklere sahip bir anayasaya ihtiyacı olmadığını ifade etti. ''1982 Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, TBMM İçtüzüğü'nün tamamı, diktatörce yazılmış, diktatörlük olsun diye yazılmış, sadece 12 Eylül'ün askeri vesayetini değil ondan sonraki sivil yönetimleri de diktatörce yönetmeye itmiş olan metinlerdir, bu metinlerle demokrasi olmaz'' diyen Kurtulmuş, Anayasa metninin değil ruhunun değişmesi gerektiğini vurguladı.