Financial Times yorum sayfasında yazar Elif Şafak'ın bir değerlendirmesine yer veriyor. "Kürtlerin sürpriz hediyesi Türkiye'de birlik olabilir" başlığıyla yayımlanan yazıda Şafak, "Kürtler paradoksal olarak, Türkiye'nin muhalifleri ve demokratlar için birleştirici bir güç olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Türk liberalleri ve demokratlar Kürt hareketinden umutlu" diyen Elif Şafak, HDP'nin barajı aşamadığı durumda Türkiye'nin çatışma günlerine geri dönebileceğini belirtti.

BBC Türkçe'de yayımlanan yazıdan bazı bölümler şöyle:

Soyadlarını bakarsanız Türkiye Türkler ülkesidir: Öztürkler, Arslantürkler ve Yıldırımtürkler bunların sadece bir kaçı...

Ancak bu soyadlarına sahip pek çok kişi Kürt kökenlidir.

Bir zamanlar Türk milliyetçileri tarafından geri bir alt kültür olarak görülen Kürtler artık Türkiye'nin önde gelen ilerici gücüdür.

Örneğin, yerel ve ulusal politikada en yüksek kadın temsiliyetine onlar sahiptir.

Bölgesel ve etnik bir hareket olarak başlayan HDP artık ulusal bir parti haline geliyor.

HDP'nin yükselen varlığı hükümeti rahatsız ediyor.

Parti barajı geçerse, TBMM içinde önemli bir güç olacaktır.

Erdoğan'ın anayasayı değiştirmek ve güçlerini artıracak bir tam başkanlık sistemini hayata geçirmek için büyük bir çoğunluğa ihtiyacı var.

Anayasa, cumhurbaşkanının parti siyasetinin üzerinde olmasını gerektiriyor ama buna rağmen Erdoğan AKP için kampanya yürütüyor.

Seçimde sonuç ne olursa olsun, demokrasinin Kürtler için inişli çıkışlı bir yol olarak kalması muhtemeldir.

Hareket ülkenin geri kalanına da egemen olan otoriterlik kültüne bağışık değildir.

PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan Kürt hakları hareketinin babası kabul edilir.

HDP yüzde 10 barajını geçmede başarısız olur ve Kürtler Meclis'te temsil edilemezse, Kürt siyasetinde şahinlerin etkisi artabilir.

Türkiye de silahlı çatışma günlerine geri dönebilir.

Birçok Türk liberalleri ve demokratlar Kürt hareketinden umutlu.

Kürtlerin milliyetçiliği ve hatta Türkiye'den ayrılmayı seçip seçmeyeceklerini zaman gösterecek.

Ama belki de, paradoksal olarak, Türkiye'nin muhalifleri ve demokratlar için birleştirici bir güç olacaklar.