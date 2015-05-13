Financial Times: ABD soykırım demedi silah iznini aldı

Bugün Antalya’da başlayacak NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi, Financial Times Ankara’nın Batı karşıtı söylemlerinin NATO içindeki konumuna dair gerilimi tırmandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin IŞİD’e hava saldırılarında amacın “petrol” olduğu ve “dış güçlerin ülkesini işgal planları yaptığı” söylemleri gerilimi tırmandıran ifadeler arasında sayıldı.

‘Ciddiye almalı’

Cumhuriyet gazetesine yayımlanan habere göre, Türkiye’nin IŞİD’le savaşta “ayak sürümesinin”, sınırdan silah ve militan geçişlerini denetlemekte “düzensiz” olmasının durumu kötüleştirdiği eklendi. Atlantik Konseyi’nde görevli ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone “Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almamak bir hata olur. O kalbiyle konuşan bir adam ve kullanılan dil önemlidir, özellikle de demokraside” yorumunu yaparken, FT de “Türkiye’nin jeopolitik konumu, büyük ekonomisi ve bölgede az sayıda demokrasiden biri olması bakımından, NATO devletleriyle arasında kalıcı bir çatlağın çok mühim olacağına dair yaygın bir mutabakat var” izlenimini aktardı.

“Bu NATO toplantısında hangi eğilim üstün gelecek: Kavgacı dil mi yoksa daha yakın işbirliği mi? Ankara perde arkasında farklılıkları daraltmak için çalışıyor” diyen gazete, ABD’nin IŞİD’i vurmak için Türkiye’deki üslerden silahlı insansız hava aracı uçurmak için istediği izne dair Ankara’nın tavrının değişmeye başladığını aktardı:

‘Obama demedi...’

“Konuşmalardan haberdar bir kişinin aktardığına göre, Ankara Washington’la gizli görüşmelerde bulunuyor ve bu tip saldırılara onay verilmesi için prensipte anlaşmaya vardı. Bu, ABD Başkanı Obama’nın Türklerin tepkisini çekmemek için ‘Ermeni Soykırımı’ dememesinin sebeplerinden biri.”

‘Çin’den olmaz’

FT, Türkiye’nin Çin’den alması planlanan füze savunma sistemi anlaşmasını ertelediğine de dikkat çekti. AB’nin eski Türkiye Temsilcisi Marc Pierini, bunun NATO’nun tüm savunma sistemine “bomba etkisi” yaratacağını söyledi. FT “Türkiye’nin rakip Fransız- İtalyan sistemini alacağını” öngördü.