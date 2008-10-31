'Kürtlere soykırım' iddiası

Avrupa Parlamentosu (AP), Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin çalışmalarının ardından bu kez de Kürt soykırımı iddialarının anlatılacağı “Dersim38” konulu bir konferans düzenliyor. DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil’in de konuşmacı olarak katılacağı konferans 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Konferansa Ermeni soykırımı iddialarının en önemli savunucusu kabul edilen Ermeni -Avrupa Federasyonu Başkanı Hilda Taşopyan da bir konuşma yapacak.



“Dersim 38-70 Yıl Öncesi” konulu etkinliğin koordinasyonunu merkezi Almanya’da bulunan “Dersim’i Yeniden İnşa Derneği” yürütüyor. Konferansın tanıtımı için İngilizce ve Almanca olarak hazırlanan iki afişten Almanca olanında şu ifadeler bulunuyor:



“Avrupa’nın ve dünyanın bilincinden hiç silinmeyen bir soykırım: 1937 ilkbaharında, Türk ordusu Alevi Kürtlerin yaşadığı Dersim bölgesinde köyleri yaktılar, on binlerce sivili, erkek, kadın, çocuk demeden öldürdüler. Hayatta kalanlar Batı Türkiye’ye göç ettirildiler.”

Afişlerde milletvekili Şerafettin Halis ile Belediye Başkanı Songül Erol Abdil’in unvanları Dersim Milletvekili ve Dersim Belediye Başkanı şeklinde yer alıyor.

