Kürtler, yeni kurulacak Bağdat hükümetine katılmayabilir

Irak’ta tüm grupların katılımıyla yeni hükümet kabinesinin kurulmasına ilişkin sorunlar aşılmış değil. Kürdistan Bölgesi heyetinin sözcüsü Feryad Revanduzi, Irak’ta hükümet kabinesinin oluşumunda Kürtler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar başta olmak üzere bakanlıkların paylaşımları konusunda hala anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Rudaw Televizyonuna konuşan Revanduzi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Haydar İbadi’nin, Kürtlerin çözüme kavuşmasını istediği bütçe, memur maaşları ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi konularında şu ana kadar herhangi bir çözüm planı ortaya koymadığını ifade etti.

Mevcut sorunları çözümü konusunda uzlaşmaya varılmadığı takdirde, Kürtlerin yeni hükümete katılmayacakları Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri tarafından daha önceden açıklanmıştı.

Feryad Revanduzi, hükümeti kurmakla görevlendirilen İbadi’nin, Kürtlere Başbakan Yardımcılığı, Göç ve Göçmen Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nı önerdiğini, bu bakanlıklardan sadece Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nı kabul ettiklerini belirtti.

Üç bakanlık tartışma konusu

Dışişleri, Savunma ve Petrol bakanlıklarını kimlerin alacağı konusunda ise Şii İttifakı, Sünni İttifakı ve Kürdistan İttifakı arasında yoğun tartışmaların geçtiği dışarıya sızan bilgiler arasında.

Bu arada Bağdat'taki diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Yardımcıları için Nuri Maliki, İyad Allavi ve Sünni siyasetçi Usame Nuceyfi’nin isimlerinin geçtiği, Başbakan Yardımcıları için ise Hüseyin Şehristani, Baha Arac ve Salih Mutlak’ın isimlerinin geçtiğini kaydediyorlar.

Irak Anayasası'na göre hükümetin 30 gün içinde kurulması gerekiyor. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum tarafından 11 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İbadi için bu süre 10 Eylül'de sona eriyor.

Hükümet kurma çalışmışlarını sürdüren Şii, Sünni ve Kürdistan İttifakı arasında sorunların çözümü konusunda başta ABD olmak üzere batılı devletler ve İran’ın uzlaşı konusunda taraflara baskı yaptıkları gelen bilgiler arasında.