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Dünya
Deutsche Welle

Kürtler Maliki'nin istifasını istiyor

Irak’ta Kürtlerle Başbakan Maliki arasındaki gerginlik tırmanıyor. Barzani, Maliki’nin özür dilemesi ve istifa etmesi çağrısında bulundu.

10 Temmuz 2014 16:44


Kuzey Irak'taki Kürt Özerk Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kürtleri IŞİD'i desteklemekle suçlayan Irak Başbakanı Nuri El Maliki'ye sert tepki gösterdi.

Barzani'nin bürosundan yapılan açıklamada, Maliki'nin “histerik davrandığı” ve “dengesini kaybettiği” ve bu şekilde ülkeye zarar verdiği belirtildi.

Irak'a zarar veren bir kişinin ülkeyi krizden kurtaramayacağını kaydeden Barzani'nin sözcüsü Ümit Sabah, Kürt bölgelerinde radikal IŞİD örgütüne yer olmadığını söyledi. Sabah, Maliki'yi kendi başarısızlıklarını başkalarına mal etmeye çalışmakla suçladı.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki dün "Erbil'in IŞİD'in, Baas Partisi'nin, El Kaide'nin terör operasyonlarının merkezine dönüştüğünü" iddia etmiş ve Kürtleri bölgelerini genişletmek için gelişmeleri kullanmakla suçlamıştı.

UAEK'dan açıklama

Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Irak'ta IŞİD militanlarının eline geçen nükleer materyallerin büyük bir tehlike oluşturmayabileceğini açıkladı.

Yapılan ilk analizlere göre, ele geçirilen uranyum içerikli materyalin düşük oranda zenginleştirilmiş olduğunu ve risk oluşturmadığı kaydedildi.

Irak dün Birleşmiş Milletler'e Musul Üniversitesi'nden 40 kilogram uranyum karışımının “teröristlerin ellerine geçtiğini” bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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