Kürtler, Irak'ta yeni hükümet için Bağdat’a 4 şart ileri sürdü

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Mahsum’un Şii Ulusal İttifakı’ndan Haydar İbadi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi ardından Abadi, yeni kabineyi kurmak için istişarelere başladı

Hükümeti kurma çalışmaları Şii Ulusal Koalisyonu, Sünni Iraklı Güçler Birliği Koalisyonu ve Kürdistan Koalisyonu arasında sürdürülmekte.

Kürdistan Bölgesi heyetinden Necib Balateyi, konuyla ilgili Rûdaw Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Kürdistan Koalisyonu heyetinin Cuma günü Irak Cumhurbaşkanı ve Şii Ulusal İttifakı’yla konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Necib Balateyi, yeni hükümette yer almalarının 4 şarta bağlı olduğunu söyledi. Balateyi, bu şartların Irak Anayasası’nda yer alan ama geçen hükümetler tarafından uygulanmayan 140. maddenin uygulanması, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payının gönderilmesi, peşmergenin silahlandırılması ve petrol ihracatına engel olunmaması konuları olduğunu ifade etti.

'Kürtlerin haklarının garanti altına alınmadığı bir hükümette yer almayacağız'

Necib Balateyi, Kürdistan Koalisyonu olarak Iraklı tüm taraflarla ayrı ayrı görüşme kararı aldıklarını, Şii Ulusal İttifakı’yla yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ve bugün de Haydar Abadi ve Parlamento Başkanı Selim Ciburi’yle görüşeceklerini söyledi. Kürdistan Koalisyonu adına Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari de, ”Kürtlerin haklarının garanti altına alınmadığı bir hükümette yer almayacağız” açıklamasında bulundu.

IŞİD’in işgal ettiği topraklar ve saldırıları ardından tarafların yeni hükümeti kurmada birbirlerine karşı eskiye nazaran daha uzlaşmacı bir tavır içinde olacakları yorumları yapılıyor. Buna karşın Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin olası bağımsızlık söylemleri Bağdat’ı Kürtlerin taleplerine karşı daha uzlaşıcı davranmaya itmiş gözüküyor.

Yeni hükümette bakan sayısı 21'e indiriliyor

Öte yandan yeni kurulacak hükümette 31 olan bakanlık sayısının 21 düşürüleceği ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yawer'ın kabinede Irak Savunma Bakanı olarak ismi geçmekte.



Başbakan Yardımcısı olarak Ahmed Çelebi’nin, Petrol Bakanı olarak İbrahim Bahrul Ulum’un, Ekonomi Bakanı olarak Bakır Cebr Zubeydi’nin, Planlama Bakanı olarak Mehdi Hafız’ın, Dışişleri Bakanı olarak Rad Mevlud Muhlis’in ve Ulaştırma Bakanı olarak da Amir Abdulcabbar’ın isimleri üzerinde mutabakata varıldığı dışarıya sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Haydar Abadi’nin en geç 11 Eylül’e kadar kabinesini açıklaması gerekiyor. Ayrıca Irak’ta İŞİD’in saldırı ve ilerleyişinin bir an önce durdurulması açısından yeni hükümetin kurulması daha bir ivedi durum arz ediyor.

Başta ABD olmak üzere batılı devletler, Irak’taki tüm kesimlerin temsilini kapsayan yeni hükümetin kurulmasına yönelik Şiiler, Sünniler ve Kürtlerin üzerinde diplomatik baskılarını yoğunlaştırmış durumdalar.