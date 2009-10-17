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Politika

'Kürtler, dün gibi bugün de barışta kararlı'

DTP Genel Başkanı Türk, "Kürtler dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm konusunda oldukça kararlıdır" dedi.

17 Ekim 2009 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, yaptıkları açıklamada, ''Kürtler dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm konusunda oldukça kararlıdır'' dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberidne DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, yaptıkları açıklamada, ''Kürtler dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm konusunda oldukça kararlıdır. Barış gruplarının Türkiye'ye gönderilecek olması, bu kararlılığın ve samimiyetin en açık ifadesidir'' dedi.
 
Türk ve Ayna, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ''Kürt sorununun çözümünde önemli bir sürece girildiğini'' ifade etti.

Terör örgütü elebaşının çağrısı üzerine PKK terör örgütünün Türkiye'ye ''barış grubu'' olarak nitelendirilen grupları gönderme kararı almasının önemsendiği belirtilen açıklamada, bu girişimin, ''demokratik açılım sürecini tıkamak ve çatışmalı ortamı sürdürmek isteyenlere karşı önemli bir yanıt'' olduğu kaydedildi.

Bu tavrın hükümet tarafından iyi görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Barış elçilerine gösterilecek yaklaşım, aynı zamanda devletin ve hükümetin çözüm sürecine yaklaşımını ve bu konudaki samimiyetini ortaya koyacaktır. Eğer sürece olumlu yaklaşılır ve cesur adımlar atılırsa Türkiye'nin önü açılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, bu süreçten demokrasisini ve barışını güçlendirerek çıkacaktır. Bu nedenle devleti ve hükümeti, atılan bu adımlar karşısında sorumlu yaklaşmaya ve oluşan fırsatları barış ve çözüm için değerlendirmeye çağırıyoruz.''

Açıklamada, 19 Ekim Pazartesi günü Silopi'de basın açıklaması yapılacağı ve daha sonra ''barış gruplarının'' karşılanacağı bildirildi.

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