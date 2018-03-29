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Yaşam

Kürtler Camisi'nin adı 'Türkler Camisi' olarak değiştirildi!

Kilis'te 17. yüzyılda inşa edilen 'Kürtler Camisi'nin adı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından değiştirildi

29 Mart 2018 21:28

Kilis kent merkezindeki Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyılda inşa edilen "Kürtler Camisi"nin adı, Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından "Türkler Camisi" olarak değiştirildi

Resmi kayıtlarında 'Kürtler Camisi' olarak yer alan caminin tabelasının üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından "Türkler Camisi" tabelası asıldı. 

Bir süre sonra da "Kürtler Camisi" tabelası tamamen kaldırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Van Milletvekili Adem Geveri konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Geveri’nin soru önergesine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, caminin kayıtlarda "Kürtler Camisi" olarak tescilli olduğu ifade edildi.

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