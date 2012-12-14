'Kürtler bu kardeş lafından tiksiniyorlar'

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder , “Kürtler'in kardeş sözünden tiksindiğini, artık kusacağını” ileri sürerek, “Bırakın kardeşlik demeyi ya da manikürcü terimlerini, etmiş, tırnakmış... Bunlarla sosyolojik bir mesele çözülemez. Eşitlik, en tılsımlı şey budur” görüşünü savundu.

Meclis Genel Kurulu'nda BDP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gözleri dolarak İdris Naim Şahin'i hedef alan duygusal bir konuşma yaptı.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Diyarbakır'da büyük cezaevi konsepti yapıyorlar, adını Recep Tayyip Erdoğan, F tiplerinin adının ise İdris Naim Şahin olmasını öneriyorum” dedi.

Kaplan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İçişleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçesi üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşmada, karlı dağlarda operasyonların yapıldığını öne sürdü. Kaplan, “Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın yaptığının benzeri, Şırnak, Cudi, Cilo dağlarında yapılıyor. Kürt sorununa terör gözüyle bakarsanız çözemezsiniz, barış ve kardeşliği de getiremezsiniz” diye konuştu.

Bir önerisi olduğunu ifade eden Kaplan, “Diyarbakır'da büyük cezaevi konsepti yapıldığını, bunun adının Recep Tayyip Erdoğan, F tiplerinin adını ise İdris Naim Şahin olmasını önerdiğini” belirtti. Önerisini oylamaya sunduğunu dile getiren Kaplan, “Tıpkı barajlar gibi. Kabul edenler ellerini kaldırsın” dedi.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise polislerin sendika kurmak istediğini ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, yayımladığı genelgeyle bunun yasal olarak mümkün olmadığını belirttiğini söyledi.

Önder, jandarma, asker, polis dahil tüm kamu çalışanlarının sendikalaşma mücadelesinin yanında olduklarını ifade etti.

“BDP siyaset yapmıyor” denildiğini dile getiren Önder, “Siyaseti size unutturdular, bizim yaptığımızı siyaset dışı bir şey zannediyorsunuz. BDP, siyasetin en hasını yapıyor” ifadesini kullandı.

Önder, “Kürt milliyetçiliği” denildiğine işaret ederek, BDP'nin, bu tehlikeye düşmemek için seçimlere aralarında sosyalist, sosyal demokrat, değişik inanç gruplarından oluşan blokla girdiğini vurguladı.

'Kürtler kardeş sözünden tiksiniyor'

“Bu toprakların en kadim meselesi nedir? Hangi parti bu meseleye çözüm önerisi getirdi?” diye soran Önder, AK Parti 'nin çözümünün, güvenlikçi yaklaşım olduğunu, “Kürt sorunu diye bir şey yok; Kürt kardeşlerimizin sorunu var” dediğini söyledi.

Önder, “Kürtler'in kardeş sözünden tiksindiğini, artık kusacağını” ileri sürerek, “Bırakın kardeşlik demeyi ya da manikürcü terimlerini, etmiş, tırnakmış... Bunlarla sosyolojik bir mesele çözülemez. Eşitlik, en tılsımlı şey budur” dedi.

Elindeki bir fotoğrafı gösteren Önder, sözlerini, “Burada, gaz bombalarıyla iki tabuta müdahale ediyorlar. Talep, '500 metrelik yoldan yürüyerek cenazemizi defnedeceğiz' diyorlar. Ölüye yumuşaklıkla muamele edilir. Bu olay, on gün önce oldu. Bu fotoğrafta da annesi var. Siz, bu topraklara gelmeden önce Kürtler, bu toprakların kadim haklarından biriydi. Cenazeye, cenaze cemaatine bu yapılır mı?” diye sürdürdü.

Önder, Kürtler'in, “demokratik özerklik” önerdiğini ifade ederek, “Demokratik özerklik, bölünmüş olan bu ülkede, Kürtlerin bu ülkeyi bütünleştirme çabasıdır. Kürtler, federasyon, ayrılık isteseler bunu söylemekten imtina edecek adamlar değil” dedi.

Önder'in, “Bölgede ağzından yellenen valileriniz” yönündeki ifadesine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tepki göstererek, Önder'in terbiyeli olmasını istedi.

Bunun üzerine BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, “Önce sen terbiyeli ol” diyerek ayağa kalktı.

Kısa süren tartışmanın ardından Önder, kürsüden ayrılarak, Bakan Şahin'in yanına gitti. Önder, elindeki fotoğrafı Şahin'in önüne bırakarak, “Bu da annesi” dedi.