"Kürtler adil barış istiyor, barış benim gibi İzmirli bir Türk için de önemli"

Özgür Gündem’e destek veren isimlerin yargılanmasına başlandı. Gazeteci Ayşe Düzkan, “İki yıl önce öldürülen Kadri Bağdu’nun devrilmiş bisikletini kaldırmak için Özgür Gündem’le dayanışıyoruz” dedi. Ayşe Düzkan, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Barış ve kardeşlik talepleri, bu ülkenin parçasıdır. Kürtler adil barış istiyor. Benim gibi İzmir kütüğüne kayıtlı olan bir Türk için de barış çok önemli ve gerekli. Çünkü barış olmadıkça, 20 yaşında olan çocuklar askere gidip ölmeye devam edecek" diye konuştu.

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyası katılımcılarına açılan davalar kapsamında gazeteciler ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme başkanı mahkeme bünyesindeki dosyaların birleştirildiğini açıkladı. Duruşmaya “suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme, örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Ayşe Düzkan ve gazetenin tutuklu Sorumlu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya katıldı. Duruşmaya HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Doğan Erbaş da katıldı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan tutuklu gazeteci İnan Kızılkaya, gözaltına alınırken darp edildiklerini ve linç edildiklerini anımsatarak, “Gazete mühürlendi, arşivine el konuldu. Dava dosyalarına ulaşmam mümkün olmadı. Koşullar gereği savunmamı hazırlayamadım. Bu nedenle süre istiyorum” dedi.

Gazetenin 8 Mayıs 2016 tarihli yayını nedeniyle hâkim karşısına çıkan gazeteci Ayşe Düzkan da, “Gazeteye olan baskılara karşı durmak için genel yayın yönetmenliği yaptım. Bunun yasal suç teşkil etmediğini düşünüyorum ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Gazetenin yazarlarından Hüseyin Aykol ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme, sanık İnan Kızılkaya’ya savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı 15 Aralık’a erteledi.

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni avukat Eren Keskin ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan da 10 Mart tarihli nüshadaki haberlere açılan davada hâkim karşısına çıktı. Keskin “Bu gazete düşünce özgürlüğü nedeniyle baskı altındadır. Bugün bu gazetenin en yaşlı yazarı Musa Anter’in ölüm yıldönümü. Faili hâlâ bulunamadı” dedi.

Duruşma öncesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına DİSK Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetcileri, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’ndan Barry White katıldı. Düzkan, burada yaptığı açıklamada, “Barış ve kardeşlik talepleri, bu ülkenin parçasıdır. Kürtler adil barış istiyor. Benim gibi İzmir kütüğüne kayıtlı olan bir Türk için de barış çok önemli ve gerekli. Çünkü barış olmadıkça, 20 yaşında olan çocuklar askere gidip ölmeye devam edecek. Bugün aynı zamanda Musa Anter’in öldürülmesinin yıldönümü. İki yıl önce dağıtımcı Kadri Bağdu da yine sokak ortasında öldürüldü. Bağdu’nun devrilmiş, öksüz bisikletini hatırlıyoruz. Biz biraz da o bisikleti kaldırmak için Özgür Gündem’le dayanışıyoruz” dedi. Barry White ise “Burada yargılanan sadece iki gazeteci değil, basın özgürlüğüdür” diye konuştu.

Alpay’a tek cümlelik ret

Özgür Gündem gazetesi hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan dilbilimci, yazar Necmiye Alpay’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, tek cümlelik gerekçe ile reddedildi. İtirazı 20 gün sonra inceleyen, İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği kararında tutuklama kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını iddia etti.