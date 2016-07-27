Kurtlarla Dans'ın gerçek Kızılderili şefi Kel Kartal hayatını kaybetti

1990'da Oscar ödülü kazanan Kurtlarla Dans filminde oynayan Amerikalı Kızılderili şefi David Bald Eagle (Kel Kartal) 97 yaşında hayatını kaybetti.

1876'daki Little Bighorn savaşına katılan Kızılderili şefi White Bull'un (Beyaz Boğa) torunu olan Bald Eagle, 40'tan fazla filmde rol almıştı.

Bald Eagle, kazandığı şöhretle, Güney Dakota'da yaşayan Lakota yerlilerinin yüzü olmuştu.

Yakınlarına göre, Bald Eagle, 22 Temmuz'da Cheyenne Nehri'ndeki Kızılderili Rezervasyonu'ndaki evinde öldü.

1919'da Cheyenne Nehri Sioux Kabilesi Rezervasyonu'nda bir çadırda dünyaya gelen Bald Eagle'ın Lakota dilindeki adı "Kışın Yaralanan Güzel Kel Kartal" anlamına geliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev yapan Bald Eagle, İtalya'daki Anzio çıkarmasına katılmış ve madalya almıştı.

Normandiya Çıkarması'nda paraşütle inerken Almanların açtığı ateşle ağır yaralanan Bald Eagle, daha sonra davulcu olarak Cliff Keyes Big Band grubuna katıldı.

"Güzel adam"

Ardından profesyonel dansa yönelen Bald Eagle'ın bu kariyeri, dans partneri ve karısı Penny Rathburn'un bir trafik kazasındaki trajik ölümüyle son buldu.

Bald Eagle, Hollywood'da John Wayne dahil birçok yıldıza ata binmeyi ve silah kullanmayı öğretti, Errol Flynn'in dublörü oldu.

Bald Eagle'ın oynadığı son film, "Neither Wolf Nor Dog" (Ne Kurt Ne Köpek) geçen ay Edinburgh Film Festivali'nde gösterildi.

Filmin yönetmeni Steven Lewis Simpson, Bald Eagle için "Şaşırtıcı derecede güzel bir adamdı. Gülümserken ya da yaramazlık yaparken gözlerinde beliren ışıltıyı görmek çok güzeldi" dedi.