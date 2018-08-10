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Kurtların saldırdığı eşek öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir evin önünde bağlı eşek, kurtların saldırısı sonucu öldü

10 Ağustos 2018 21:17

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da bir evin önünde bağlı eşek, kurtların saldırısı sonucu öldü.
Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Özbaşı köyünde meydana geldi. Çiftçi Sabri Hepdemir\'e (68) ait 2 yaşındaki eşek, evin önünde kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar eşeğin kuyruğunu ve bacaklarını parçaladı. Sesler üzerine koşan köylüler, kurtları taş ve sopalarla kovaladı. Yapılan kontrolde eşeğin öldüğü belirlendi. Eşeğin sahibi Sabri Hepdemir, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, tespit yaptı.

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