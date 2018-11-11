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Kurtları korkutmak isterken kendini vurdu

Silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

11 Kasım 2018 12:03

Karaman'da bir vatandaş, dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu. Hacı Ali Göktekin, koyunlarına kurtların saldırmasını engellemeye çalışıyordu.

İddiaya göre Göktekin evinin önünde oturduğu sırada, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark etti. Hacı Ali Göktekin evde bulunan dededen kalma tabancayı alarak kurtlara ateş etmek istedi. Tutukluk yapan tabancayı incelerken bir anda ateş aldı. Göktekin sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Göktekin'in bacağına giren kurşunun kemik içerisine saplandığı öğrenildi.

Jandarma Hacı Ali Göktekin’in dedesinden kalma ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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