Kurtlar Vadisi'nin 'Terörist Rıza'sına Kadıköy'de saldırı

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Terörist Rıza" karakterini canlandıran Arif Öngen, "terörist rolü" oynadığı için tekme tokat dövüldü.

Trajik olay, önceki gece İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan "Terörist Rıza" karakterini canlandıran Arif Öngen, sokakta yürürken 3-4 kişilik bir grup tarafından durduruldu. Diziyi gerçek zanneden saldırganlar, "Pis terörist" dedikleri Öngen'i tekme tokat dövdü. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Genç oyuncu ise yere yığıldı.

Kafasında ve yüzünde morluklar oluşan genç oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif Öngen, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kendine geldiğinde konuyla ilgili açıklamalar yapan Öngen, saldırıya anlam veremediğini söyledi.



Suç duyurusunda bulundu



Genç oyuncu, "Olay, terörist rolünü oynadığım için yaşandı. Saldırı gerçekleşirken bana 'Terörist' diye hitap ediyorlardı" dedi. Arif Öngen'in tiyatrocu arkadaşı Onur Şahin ise rol gereği sanatını icra eden sanatçılara yönelik saldırıyı çirkin bulduğunu ifade etti. Öngen, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şehir eşkıyalarını her yerde arıyor.



Şoka girdi



Teröristi canlandırdığı için darp edilen genç oyuncu Arif Öngen, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı şoku atlatamayan Öngen, "Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. * Arif Öngen, "Terörist rolü yaptığım için saldırıya uğradığıma inanamıyorum. Bunun bir dizi olduğu unutulmamalı" diye konuştu.