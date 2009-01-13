Kurtlar Vadisi'nin şöhreti Çin'e ulaştı

Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı tatilini geçirmek için gittiği Çin'de büyük ilgi gördü.



Reyting rekorları kıran, ancak bir süredir yeni bölümü çekilmeyen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, tatili fırsat bilerek geldiği Çin'de hayranlarının ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi Pusu, Çinli gençlerin internette izlediği diziler arasında. Geçtiğimiz günlerde Çin'e gelen Necati Şaşmaz, toprak askerleriyle ünlü tarihi Xian şehrini gezerken, kendisini tanıyan Çinli gençlerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.



Necati Şaşmaz'ı gördüğü sırada, "Sizi Kurtlar Vadisi Irak" filminden tanıyorum" diyen Çinli bir genç, Şaşmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da çevresini saran gençlerle sohbet eden Necati Şaşmaz hayranlarına bol bol imza dağıttı.

Filmin korsanı satılmıştı.



Kurtlar Vadisi Irak, gösterime girdiği günlerde Çin'deki DVD film dükkânlarında korsan olarak satılmıştı. Xian'da 1974'de topraktan çıkarılan 10 bine yakın asker heykeli ve 8. yüzyıldan kalma tarihi bir cami bulunuyor.

