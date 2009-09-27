Kurtlar Vadisi'nin Seyfo'su öldü

Kurtlar Vadisiyle beraber birçok dizi ve sinema projesinde rol alan 59 yaşındaki Nihat Nikerel evinde ölü bulundu.
Başta Kurtlar Vadisi olmak üzere birçok dizi ve sinema projesinde rol alan 59 yaşındaki Nihat Nikerel evinde ölü bulundu.
Beşiktaş Balmumcu'daki evinde yalnız olduğu sırada kalp krizi geçirdiği belirtilen Nikerel'in cansız bedeninin, dün akşam saatlerinde eve gelen oğlu tarafından bulunduğu öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisindeki Seyfo Dayı rolüyle de bilinen Nikerel'in, oğlu eve gelmeden 16 saat önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Şubat 2009'da annesinin ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Nihat Nikerel, Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Son olarak Kerem Alışık'ın 72. Koğuş adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncu, son iki gün provalara gitmeyince evi arayan Kerem Alışık, acı haberi Nikerel'in oğlundan aldı.
Nihat Nikerel kimdir?
1972-1976 yılları arasında uzun bir dünya seyahati yaparak yurda dönen sanatçı, 1985 yılında senaryolaştırılabilecek öykü yazarak sinemaya adım attı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra kitap yazdı. Öğretim görevlisi olarak İletişim bölümlerinde ders verdi.
Filmografisi
İpsiz Recep "Emice"
Anneler Günü - 2007
Sana Mecburum - 2007
Susuzluk Halil 2006
Yaşanmış Şehir Hikayeleri - 2006
Hacı - 2006
Köprü - 2006
Adressiz Sorgular - 2006
Ölümüne Sevdalar - 2005
Yolun Sonu - 2005
Sevda Tepesi - 2005
Hoşgeldin Hayat - 2004
Kayıp Aşklar - 2004
Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004
Brindar - 2004
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Kurtlar Vadisi - 2003
Yaralı - 2002
Karaoğlan - 2002
Zerda - 2002
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - 2001
Bıçak Sırtı - 2001
Eski Bir Yangın - 2000
En Güzel Güzel - 2000
Merdoğlu - 2000
Bizim Yunus - 2000
Parçalanma - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Aynalı Tahir - 1998
Yasemince - 1997
Avrenos'un Müşterileri - 1995
Ayrı Dünyalar (2) - 1995
Bizim Ev - 1995
Manisa Tarzanı - 1994
Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
Gerilla - 1994
Can Perdesi - 1993
Şaban Askerde - 1993
Sonsuzluğun İki Yakası - 1993
Beşinci Boyut - 1993
Süper Baba - 1993
Kopuk Dünyalar - 1992
Başka Olur Ağaların Düğünü - 1990
Bir Irmağa Yolculuk - 1988
Reis Bey - 1988
Görüş Günü - 1987
Belene - 1987
Yalnızlık Bir Şarkıdır - 1987
Kitapları
Aralık'tı, 2004
Yalansız Yalnızlığım, 2005
Ay Zamanı Zalımca, 2006