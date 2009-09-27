Kurtlar Vadisi'nin Seyfo'su öldü

Kurtlar Vadisiyle beraber birçok dizi ve sinema projesinde rol alan 59 yaşındaki Nihat Nikerel evinde ölü bulundu.



Başta Kurtlar Vadisi olmak üzere birçok dizi ve sinema projesinde rol alan 59 yaşındaki Nihat Nikerel evinde ölü bulundu.



Beşiktaş Balmumcu'daki evinde yalnız olduğu sırada kalp krizi geçirdiği belirtilen Nikerel'in cansız bedeninin, dün akşam saatlerinde eve gelen oğlu tarafından bulunduğu öğrenildi. Kurtlar Vadisi dizisindeki Seyfo Dayı rolüyle de bilinen Nikerel'in, oğlu eve gelmeden 16 saat önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Şubat 2009'da annesinin ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Nihat Nikerel, Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Son olarak Kerem Alışık'ın 72. Koğuş adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncu, son iki gün provalara gitmeyince evi arayan Kerem Alışık, acı haberi Nikerel'in oğlundan aldı.



Nihat Nikerel kimdir?



1972-1976 yılları arasında uzun bir dünya seyahati yaparak yurda dönen sanatçı, 1985 yılında senaryolaştırılabilecek öykü yazarak sinemaya adım attı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra kitap yazdı. Öğretim görevlisi olarak İletişim bölümlerinde ders verdi.



Filmografisi

İpsiz Recep "Emice"

Anneler Günü - 2007

Sana Mecburum - 2007

Susuzluk Halil 2006

Yaşanmış Şehir Hikayeleri - 2006

Hacı - 2006

Köprü - 2006

Adressiz Sorgular - 2006

Ölümüne Sevdalar - 2005

Yolun Sonu - 2005

Sevda Tepesi - 2005

Hoşgeldin Hayat - 2004

Kayıp Aşklar - 2004

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Brindar - 2004

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003

Yaralı - 2002

Karaoğlan - 2002

Zerda - 2002

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - 2001

Bıçak Sırtı - 2001

Eski Bir Yangın - 2000

En Güzel Güzel - 2000

Merdoğlu - 2000

Bizim Yunus - 2000

Parçalanma - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Aynalı Tahir - 1998

Yasemince - 1997

Avrenos'un Müşterileri - 1995

Ayrı Dünyalar (2) - 1995

Bizim Ev - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994

Gerilla - 1994

Can Perdesi - 1993

Şaban Askerde - 1993

Sonsuzluğun İki Yakası - 1993

Beşinci Boyut - 1993

Süper Baba - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Başka Olur Ağaların Düğünü - 1990

Bir Irmağa Yolculuk - 1988

Reis Bey - 1988

Görüş Günü - 1987

Belene - 1987

Yalnızlık Bir Şarkıdır - 1987



Kitapları

Aralık'tı, 2004

Yalansız Yalnızlığım, 2005

Ay Zamanı Zalımca, 2006

