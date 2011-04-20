-KURTLAR VADİSİ'NİN ''ASLAN AKBEY''İ SARAYBOSNA'DA SARAYBOSNA (A.A) - 20.04.2011 - Bosna-Hersek'in en çok seyredilen kanallarından OBN'de bir süre önce yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde ''Aslan Akbey'' karakterini canlandıran oyuncu Selçuk Yöntem, Saraybosna'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Saraybosna Üniversitesi Türkoloji Bölümü tarafından ortak düzenlenen ''Farklı Diller, Ortak Duygular'' adlı şiir programına katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Selçuk Yöntem, Türk girişimcilerce açılan Uluslararası Burç Üniversitesinde öğrencilerle söyleşi yaptı. Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerindeki ''Aslan Akbey'' karakteri nedeniyle özellikle Boşnak öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Selçuk Yöntem, yurt dışında bir Türk üniversitesinde farklı milletlerden öğrencilerle bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi. Meslek seçimiyle ilgili öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yöntem, bir mesleğin veya işin sevilmeden yapılamayacağını ifade etti. Yöntem, ''Disiplin ve sevgi ile bir şeyi yaparsam her noktaya varabileceğimi düşünüyorum. O yüzden hedefim hep işimi iyi yapmaya çalışmaktır'' diye konuştu. Saraybosna'yı beğendiğini ifade eden Yöntem, ''Buraya gezmeye de gelirim fakat bir dizi teklifi gelirse ona da gelirim'' dedi. Türk dizilerin son zamanlarda Bosna-Hersek'te yoğun ilgiyle takip edildiğini de söyleyen Yöntem, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Selçuk Yöntem, Türkiye'de sinema sektöründe son zamanlarda kaliteli projelerin gerçekleştirildiğini belirterek, kaliteli oyuncu kadrosu ve iyi senaryosu olan dizilerin halk tarafından da beğenildiğini vurguladı.