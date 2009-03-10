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Kurtlar Vadisi'ne rakip

TRT1 için çekilecek 'Aynadaki Düşman' isimli yeni dizi, Kurtlar Vadisi'ne rakip olacak.

10 Mart 2009 02:00

TRT1 için çekilecek 'Aynadaki Düşman' isimli yeni dizi, Kurtlar Vadisi'ne rakip olacak.

14 Nisan'da TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan dizide, Şafak Sezer, Fadik Sevin Atasoy, Mine Tugay, Mahir Günşıray, Haluk Piyes ve Elif Duru oynayacak.

Hakan Kurşun'un yönetmenliğini yapacağı dizi, HD formatında çekilecek. Sinema kalitesinde bir görselliğin hedeflendiği dizide bazı aksiyon sahnelerinde ünlü isimlerin dublörlüğünü yapmış bir ekip de görev alacak.

Aynadaki Düşman dizisi için yapım şirketi masraftan kaçınmıyor. 2500 metrekare kapalı alanda dizinin çekimlerinin yapılacağı büyük bir plato kuruluyor.

Dizide üstü örtülen bazı gerçekler işlenerek izleyicinin aydınlatılması hedeflenmekte.

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